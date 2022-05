Merellinen Kemiönsaari kutsuu kesäiseen saaristoseikkailuun – ja miksei jopa asumaan!

Naapurustojen hakukone Know Your Hoods kokoaa yhteen tietoa, tunnelmia ja asukkaiden tarinoita eri asuinpaikoista. Unelmiensa asuinpaikkaa voi hakea esimerkiksi meren rannalta, saaristosta tai kaupungin sykkeestä kätevästi kuntarajat ylittäen. Samalla asukkaat voivat arvioida oman asuinpaikkansa. Tätä tietoa muuttajat arvostavat! Kemiönsaaren myötä palvelussa on mukana jo 10 kuntaa Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Kemiönsaaren lanseerauksen yhteydessä palvelu julkaistaan myös ruotsinkielisenä.

“Käyttäjämme ovat toivoneet pitkään ruotsinkielistä versiota sekä laajentumista saaristoon. Otimmekin ilolla merellisen Kemiönsaaren mukaan palveluun! Kunnan asuinalueet ja tonttitarjonta täydentävät hienosti kokonaisuutta. Kesäkuussa toteutettava Kemiönsaaren Naapurustosuunnistus johdattaa mitä kiinnostavimpiin paikkoihin kuten Taalintehtaan korkeimmalle huipulle ja saaristorakentamisen parhaille paikoille.”, iloitsee Know Your Hoodsista vastaava Susanna Lahtinen.

“Kemiönsaaressa on erityistä saariston henki, kaksikielisyys ja todella aktiivinen yhdistystoiminta, minkä avulla myös uudet asukkaat pääsevät yhteisön jäseniksi. Lisäksi meillä on upeita merellisiä asuinalueita, joissa on tarjolla tontteja merinäköaloin. Know Your Hoodsista löytyvät kunnan tarjonnan lisäksi myös viehättävä Merikruunun lomahuvila-alue Dragsfjärdissä ja Porto Westin upea asuinalue Mjösundissa.”, kertoo kunnan matkailu- ja destinaatiokehittäjä Stella Törnroth.

Kesäkuun saaristoseikkailu johdattaa Kemiönsaaren saloihin

Jotta kokemus Kemiönsaaresta ei jäisi vain verkkoon, järjestetään alueella maksuton ja omatoiminen Naapurustosuunnistus ajalla 6.-30.6. Lisäksi viikonloppuna 10.-12.6. osalla rasteista on erityistä ohjelmaa kuten ohjattu kierros Sagalundin museossa tai ruukkikävely Taalintehtaalla. Osallistujien kesken arvotaan huikeita palkintoja saaristopurjehduksesta melontaretkeen ja päivä Söderlångvikin kartanolla.

Mukaan tarvitsee vain älypuhelin ja iloista mieltä, varsinaista suunnistustaitoa ei tarvita. Rasteilta löytyy kysymykset, joihin vastataan digitaalisella lomakkeella. Tapahtuma toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Lue lisää

Know Your Hoods ja Kemiönsaaren asuinalueiden esittelyt löytyvät osoitteesta hoods.fi

Kemiönsaaren Naapurustosuunnistuksen ohjeet suomeksi osoitteesta kemionsaari.hoods.fi ja ruotsiksi kimitoon.hoods.fi