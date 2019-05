Merellisen Espoon uudet palvelukokeilut käynnistyvät

Merellinen Espoo tarjoaa tänä kesänä mahdollisuuksia saariston tunnelmasta nauttimiseen yhä enemmän myös veneettömille! Uusien palvelujen myötä on mahdollista nauttia illasta Pentalan saarella, varata kaupunkisoutuvene etukäteen tai ostaa venekyyti vaikka itse määrittelemään paikkaan. Veneilijöille puolestaan kokeillaan mahdollisuutta vuokrata venepaikkoja digitaalisen sovelluksen kautta.

”Rantaraitilla on upeat mahdollisuudet virkistäytymiseen merellisessä ympäristössä. Samalla se toimii porttina Espoon kauniiseen saaristoon. Olen iloinen jakamistalouteen perustuvista palveluista, sillä näin saaristosta ja merellisyydestä päästään hyötymään ja nauttimaan myös ilman veneen omistamisen velvoitteita. Palvelut jatkavat mukavasti teemaamme Meri kuuluu kaikille”, kertoo Perille asti -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Korpela Espoo Marketing Oy:sta.

Kokeilut ovat osa 6Aika Perille asti -hanketta, jossa haetaan uudenlaisia liikkumisen palveluja sekä ratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkävijöiden käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Espoossa kehitetään saavutettavuutta Rantaraitin ja Nuuksion näkökulmasta. Espoossa hanketta toteuttaa Espoo Marketing Oy.



Iltareittiliikenne Pentalaan

Aava Lines Oy aloittaa 8.6.2019 linjaliikennöinnin vesibussilla Pentalan saareen torstai-, perjantai- ja lauantai-iltaisin klo 18.10–21.30. Vesibussi kulkee Espoon Soukan yhteysvenelaiturin ja Pentalan saaristomuseon laiturin väliä.

Kokeilun avulla on mahdollista nauttia saariston tunnelmasta, luonnosta ja palveluista pidempään illalla. Tunnelmallisen ja merellisen kesäravintola Pavenin ajan patinoima paviljonki, saaristomaisema sekä hyvä ruoka viihdyttävät kävijöitä aina viimeiseen reittiliikenteen lähtöön saakka.

Viime kesänä avatussa Saaristomuseo Pentalassa voi tutustua saaristoelämän moniin puoliin asumisesta ja työnteosta huvielämään ja vapaa-ajanviettoon. Kalastajatilan vanhin rakennus on rakennettu jo 1790 -luvun alussa. Pentalan museoalueella on Cafe Lillstugan sekä lampaita. Luonnonkauniilla ja monipuolisella saarella voi piipahtaa myös saaren omalle järvelle tai Diksandin luonnonhiekkarannalle.

Yhdensuuntainen matka maksaa 5 € ja meno-paluulippu 10 € täysi-ikäisiltä. Lapset matkustavat aikuisen seurassa veloituksetta. Yhteys järjestetään koko kesän ajan 10.8.2019 asti sekä lisäksi 17.8., 24.8. ja 31.8.2019. Kokeilun avulla seurataan, olisiko reittiliikennettä täydentäville iltavuorolle säännöllistä tarvetta.



Kotivenepaikasta vierasvenepaikka

Satamapaikka.com -palvelun avulla kokeillaan Espoossa olevien vapaiden venepaikkojen lisäämistä vuokrakäyttöön digitaalisin keinoin. Palvelu mahdollistaa sen, että veneilyharrastaja voi varata vierasvenepaikan ennakkoon sekä vapauttaa oman paikkansa vuokrattavaksi sen vapaana ollessa.

Satamat ja venekerhot voivat vuokrata alustan avulla vapaata venepaikkakapasiteettiaan vieraspaikoiksi. Vieraspaikkoja on mahdollista vuokrata ajallisesti ravintolakäynnistä pidempiaikaiseen käyttöön. Myös veneellä kulkevat työmatkaliikkujat hyötyvät palvelusta, joka tuo tiedon vapaista venepaikoista sijainteineen. Varaukset ja maksut suoritetaan verkossa.

Kokeilun avulla pyritään saamaan lisää vierasvenepaikkoja Espooseen olemassa olevia resursseja hyödyntäen. Kokeilussa venepaikkoja voi vuokrata ainakin New Port Keilalahdelta, New Port Kalanokasta sekä Otsolahden ja Sepetlahden venekerhoilta. Kokeiluun on mahdollista liittää vielä lisää venepaikkoja. Yhteensä Satamapaikka.com -palvelu on käytössä yli 120 satamassa. Kokeilun toteuttaa Bookkaa Finland Oy.



BOUT venekyyti -palvelu

Bout Oy Ab:n toteuttaman alustan avulla on mahdollista sekä ostaa että tarjota venekyytejä. Palvelua on kutsuttu ”veneiden uberiksi”.

Mobiilisovellus tarjoaa veneilijöille tilaisuuden liiketoiminnan harjoittamiseen ja kyytien ostajille pääsyn paikkoihin, joihin reittiliikenteen reitit tai aikataulut eivät tällä hetkellä ulotu. BOUT -sovelluksessa matkustaja ilmoittaa lähtö- ja saapumispisteensä sekä matkustajamäärän. Yli 20 hv moottoritehoisten veneiden kuljettajilta vaaditaan vuokraveneen kuljettajankirja.

Kokeilussa seurataan espoolaisten käyttäjien kokemuksia palvelusta ja kyytien tarpeen jakautumista alueittain.



Perille saareen kaupunkiveneellä

Skipperin kaupunkivenepalvelun ideana on tarjota vesille pääsy kaikille. Skipperin kaupunkisoutuveneillä voi soudella Espoon lisäksi tänä kesänä myös Helsingissä. Soutuvene on ekologinen, turvallinen ja terveyttä edistävä tapa liikkua, retkeillä ja kuntoilla vesillä. Kaupunkisoutuveneen varausmahdollisuuksia kehitetään ja tänä kesänä kaupunkisoutuveneen voi vuokrata kerrallaan kolmeksi tunniksi. Espoossa kaupunkisoutuveneet sijaitsevat Keilarannassa, Otsolahdessa, Haukilahdessa ja Nokkalassa.

Uutena Skipperin kaupunkivene -palvelussa on tänä kesänä kaupunkimoottoriveneet. Ne mahdollistavat pidemmät retket saariin ja muihin retkikohteisiin, sillä varausajat ovat pidempiä. Kaupunkimoottoriveneet sijaitsevat Espoon Keilarannassa.

Kesän kokeiluun liittyvät varaustoiminnot ja kaupunkivenepalveluun lisättävät vinkit ja retkiehdotukset, jotka antavat tietoa kaupunkiveneillä saavutettavista retkikohteista alueella. Kokeilun toteuttaa Harmaja 10 Oy.



Rantaraitin kesäkauden avaus 18.5.2019

Perille asti -hanke, Visit Espoo ja alueen yritykset järjestävät yhdessä Espoon Rantaraitilla 18.5. Rantaraitin kesäkauden avauksen, jossa ovat mukana myös uudet liikkumisen palvelut. Päivän aikana Rantaraitilla on monipuolista tarjontaa luonto- ja taide -opastuksista musiikkiin, saunomiseen ja herkuttelumahdollisuuksiin.

Päivän aikana alueen museoihin on vapaa pääsy ja niissä on taiteilijavierailuita ja opastuksia. Myös Pentalan saaristomuseo, missä kesäkausi alkaa vasta 8.6, on poikkeuksellisesti tapahtumapäivänä avoinna. Pentalan saarelle kuljettaa päivän aikana vierailijoita Aava Lines. Kuljetukset ovat ilmaisia ja lähdöt ovat Helsingin kauppatorilta ja Soukan Klobbenilta.

”Tapahtuma sai alkunsa viime syksynä järjestetystä Perille asti Rantaraitille -tilaisuudesta, jossa alueen yrittäjät ilmaisivat työpajassa tarpeen alueen yhteiselle tapahtumalle ja viestinnälle sesongin ulkopuolella. Hankkeen uudet liikkumisen palvelut käynnistyvät myös keväällä, joten ajattelimme että nämä kaksi asiaa voisi yhdistää; tuoda esiin sekä uusia saavutettavuutta lisääviä palveluita että koko alueen monipuolista tarjontaa ja upeita palveluita. Mahtavaa, että niin moni lähti mukaan!” iloitsee Korpela ja toivottaa kaikki tervetulleeksi nauttimaan merellisestä tunnelmasta ja monipuolisista palveluista!

Lisätietoja

Karoliina Korpela, Perille asti -projektipäällikkö, Espoo Marketing Oy

Puh. 043 8273 271, karoliina.korpela@espoo.fi

Hanna Saari, Content Manager, Espoo Marketing Oy

Puh. 043 824 6035, hanna.saari@espoo.fi

Johannes Rautava, toimitusjohtaja, Aava Lines Oy

Puh. 040 7290 694, johannes.rautava@aavalines.fi

Fredrik Ekroos, hallituksen jäsen, Bookkaa Finland Oy

Puh. 040 0566 140, fredrik.ekroos@satamapaikka.com

Teemu Terttunen, operatiivinen johtaja, Bout Oy Ab

Puh. 040 5423 819, teemu@bout.fi

Kristian Raij, toimitusjohtaja, Harmaja 10 Oy

Puh. 040 5485 995, kristian@skipperi.fi