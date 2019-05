Merenneidot uivat kylpylään

Naantalin Kylpylässä polskivat kesällä myös merenneidot, kun suosittu uutuuslaji tulee mukaan kesän liikuntakalenteriin. Merenneitouinti sopii sekä lapsille että aikuisille, ja on myös hauska numero vaikkapa kaveriporukan juhliin.

Kulplasuukkoja ja keskivartalotreeniä

Naantalin Kylpylän liikuntatarjonta saa odotetun lisän, kun kesäkuussa altailla treenataan myös merenneitouintia. Tunnilla harjoitellaan esimerkiksi sukeltamista, kelluntaa, kuplasuukkoja ja merenneidon pyrstövilkutusta. Ohjaaja Annukka Aarnio kertoo, että laji sopii kaikille uimataitoisille: ”pyrstön kanssa uiminen on todella erilaista ja tuo mukavaa haastetta kokeneellekin uimarille”. Pääasia on kuitenkin pitää hauskaa ja nauttia vapaudentunteesta veden alla.

Aarnio on toiminut vesiliikunnan parissa jo 20 vuotta. Merenneitoilussa häntä kiehtoi tuttu vesielementti mutta myös lajin monipuolisuus. ”Innostun helposti kaikesta uudesta, ja merenneitouinnissa voi aina kehitellä uusia juttuja – lisäksi se sopii todella monille, sillä vedessä esimerkiksi polvi- tai muut vaivat eivät menoa haittaa.” Laji onkin tehokasta keskivartalotreeniä, mutta hauskalla tavalla – ”vaikutuksen huomaa usein vasta tunnin jälkeen”, Aarnio kertoo.

Perheen yhteinen harrastus

Kylpylässä merenneitouintia on päästy testaamaan nyt pari kertaa. Vastaanotto on ollut innostunutta – mukana on ollut ensikertalaisia mutta myös lajiin jo aiemmin tutustuneita. Toista kertaa tunnilla olleet äiti ja tytär, Tiina ja Miina Mäkinen, vetävät pyrstön ylleen jo varmoin ottein. ”Tämä on laji, jossa minäkin pysyn kilpauintia harrastavan tyttäreni perässä”, Tiina nauraa. ”On myös hyvä oppia, että vedessä voi tehdä muutakin kuin treenata – tässä liikunta tulee leikin varjolla”, hän jatkaa.

Aarnio kertoo, että Naantalin Kylpylässä kurssit ovat avoimia sekä aikuisille että lapsille. ”Vanhemmat voivat hyvin aloittaa lajin yhdessä lasten kanssa.” Entäpä merten Ahdit? ”Kannustan ehdottomasti myös miehiä kokeilemaan lajia!”, Aarnio sanoo. Tässähän vahvistuvat erityisesti syvät vatsalihakset. Ja jos värikäs pyrstö ei tunnu omalta, saatavilla on myös miesten mustia trikoita”, hän vinkkaa.

Merenneitouinti Naantalin Kylpylässä

Viikkotunnit alkavat ti 4.6.2019:

Alkeisryhmä ti klo 17-17:45

Jatkoryhmä ti klo 18-18:45

Osallistuminen Kylpylän jumppakortilla tai kertamaksulla 13€ (hotellin asukkaat 6€), pyrstövuokra 5€

Oman pyrstön kanssa voi tulla tunnille ja muinakin aikoina merenneitoilemaan.

Tunnille mukaan uimapuku, vesipullo ja mielellään omat uimalasit. Ja tietysti avointa ja leikkisää mieltä!

Lisätiedot

Anna Ranki

Spa & Wellness Manager, Naantali Spa

anna.ranki@naantalispa.fi

+358 (0)24455813