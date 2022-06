Meri kutsuu mediaa: Purjehtija Tapio Lehtinen revanssimatkalle maailman ympäri ja Ocean Globe Race Helsingissä perjantaina 17.6. kello 10.30

Äärimmäisen haastavaan yksinpurjehduskilpailuun vuonna 2018 osallistunut ja suorituksellaan lajin maailmantähtien joukkoon noussut suomalaispurjehtija Tapio Lehtinen palaa purjehduksen kuninkuuskisoihin. Lehtinen osallistuu ensin syyskuussa starttaavaan uuteen Golden Globe Race -yksinpurjehduskilpailuun ja heti seuraavana vuonna käytävään Whitbread Round the World -kisan 50-vuotisjuhlakilpailuun Ocean Globe Race 2023:een.

Vuonna 2023 käytävä Ocean Globe Race on legendaarisen Whitbread Round the World -kisan 50-vuotisjuhlakilpailu. Kisaorganisaation johtaja ja purjehduskisan järjestäjä Don McIntyre yhdessä Tapio Lehtinen Sailing:in kanssa järjestävät Helsingin HSS Paviljongissa, Liuskasaaressa mediatilaisuuden, jossa julkistetaan kansainvälisen OGR2023:n venekunnat ja esitellään Tapio Lehtisen Asteria ja Galiana -veneet sekä Tapio Lehtinen Sailing -tiimi.

Muista OGR-kisaan ilmoittautuneista suomalaisista venekunnista tilaisuudessa paikan päällä myös Jussi Paavoseppä ja etäyhteydellä Sebastian Gylling.

Lehtisen revanssi maailman meristä

Tilaisuudessa Lehtinen kertoo myös millä mielin ja opein hän lähtee ottamaan valtameristä revanssia tänä syksynä 2022 starttaavassa Golden Globe Race -yksinpurjehduskilpailussa. Lehtinen suoritti edellisen kerran maailman haastavimman purjehduskilpailun 332 päivän purjehtimisella. Haasteista huolimatta sisukas suomalaiskapteeni oli lopulta yksi viidestä maaliin selvinneestä purjehtijasta. Suorituksensa myötä hän on maailman purjehdushistorian kuudes ihminen, joka on kiertänyt maapallon yksin pysähtymättä, ilman varuste- ja muonatäydennyksiä tai automaattiohjauslaitteita sekä elektronisia navigointivälineitä.

