Meri-Lapin Keskuspesula kehitti asiakaskohtaisen omavalvonnan pesulapalveluille

Tiedote 23.10. klo 9.00. Asiakaskokemuksen sekä kilpailukyvyn parantaminen. Näitä asioita oli Meri-Lapin Keskuspesulan yrittäjän Annaleena Laakson ajatuksissa hänen miettiessään, miten pesulapalveluiden omavalvontaa voisi kehittää.

Terveydenhuollon, elintarviketeollisuuden, majoitus- ja ravitsemusalan tekstiilien turvallisuus korona-aikaan oli tekijä, jonka myötä Annaleena otti yhteyttä pitkäaikaiseen ja luotettavaan yhteistyökumppaniinsa Mika Rahuseen Oy Christeyns Nordic Ab:sta. Ideaa lähdettiin kehittämään ja nyt ollaan tilanteessa, jossa Meri-Lapin Keskuspesula on edelläkävijä omavalvonnassa.

Pesulapalveluiden osalta pyykkien omavalvonta on ollut vähintään yhden henkilön sitovaa manuaalista työtä. Manuaalisessa näytteenottoprosessissa pesuaine on ensin annosteltu koneeseen, josta näyte on otettu. Työntekijä on ottanut näytteen vedessä olevasta pesuliuoksesta kaksi kertaa viikossa. Näytteestä on mitattu lämpötila ja todennettu kemikaalien määrä. Vääristymiä on saattanut tapahtua mm. silloin, jos koneessa on ollut jokin tekninen vika. Myös työntekijöiden tavassa arvioida mittaustuloksia on voinut olla eroja. Automaatiossa tällaisia tulkinnanvaraisuuksia ei pääse tapahtumaan.

Laakso haki yritykselleen Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitusta ja tämän pohjalta lähti käyntiin omavalvonnan digitalisointi. Nyt Meri-Lapin keskuspesulassa on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa automatisoitu omavalvonta. Prosessissa näyte otetaan nyt automaattisesti jokaisesta pesuerästä. Vedestä mitataan desinfioivan aineen määrä ja pesulämpötila. Näistä mittaustuloksista syntyy raportti, josta voidaan nähdä mistä pyykkierästä on kyse. Mikäli koneeseen tulee vika ja raja-arvot ylittyvät tai alittuvat, tulee siitä automaattisesti hälytys ja ohjelma keskeytyy sekä virhe, että korjaava toimenpide kirjautuvat raporttiin. Virheen sattuessa pesuerä otetaan uudelleen käsittelyyn. Palvelun laatu on tasaista, todennettavaa ja turvallista. Erityisesti terveydenhuollon ja elintarvikepyykin osalta digitaalinen omavalvonnan menetelmä on todella merkityksellinen. Pesuprosessin läpinäkyvyys paranee huomattavasti ja valvontatyöhön käytetty aika voidaan käyttää pesulan ydintyöhön.

Omavalvontaa kehitetään edelleen ja tulossa onkin raportointijärjestelmä, josta myös asiakas näkee itse omat pyykkimäärät, milloin ne on pesty ja millainen on pesuraportti.

”Laaksolla on erityinen halu kehittyä ja olla ensimmäisten joukossa. Olemme aiemminkin olleet yhdessä Annaleenan idean pohjalta ottamassa käyttöön ensimmäisenä pohjoismaissa mm otsonipesua. On ilo saada työskennellä idearikkaan ja kehittävän yrittäjän kanssa.” – Mika Rahunen, toimitusjohtaja Oy Christeyns Nordic Ab.