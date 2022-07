Meri Mortin Lumoava tyttö rohkaisee itseensä tutustumiseen ja oman äänen löytämiseen

Lumoava tyttö on Meri Mortin sielukas tehtäväkirja tytöille ja tytöiksi itsensä kokeville.

Kirjassa kannustetaan esimerkiksi kuun ja luonnon syklien seuraamiseen, joka tuo nuoren hektiseen ja digipainoitteiseen elämään tasapainoa. Lapset ja nuoret kaipaavat vinkkejä siihen, miten elämässä voisi olla magiaa: kuinka oma voimaeläin voi löytyä ja miten voi herätellä taikaa ilman somea tai kalliita välineitä.

Kirjoitustehtävät ja kuvalliset harjoitukset innoittavat itseilmaisuun ja kehopositiivisuuteen ja herättävät iloa oman äänen ja identiteetin löytämisestä.

"Idea kirjaan syntyi kirjoittaessani Lumoava nainen – tunne villi voimasi -tietokirjaa (Otava 2018). Ja kun kuukautisista, kuunkierrosta ja naisten hyvinvoinnista kertova kirja pääsi lukijoiden käsiin, alkoivat äidit, mummit ja erilaiset kasvattajat pyytää että kirjoittaisin myös nuorille tytöille oman voimakirjan", Meri Mort kommentoi.

Kirjan kanssa voi viettää rennosti aikaa kuunnellen lempimusiikkia ja mietiskellen, mikä juuri nyt on itselle tärkeää. Se rohkaisee hakemaan hyvinvointia luonnosta ja mielikuvituksesta. Kansien väliin voi kätkeä salaisuuksia, mutta kirjaa on hauska täyttää myös ystävän kanssa.

Lumoava tyttö on tarkoitettu kaikille 10-vuotiaista eteenpäin.

"Olen päiväkoti-ikäisen tyttären äiti ja mietin jatkuvasti millainen on kasvavan lapsen ja nuoren maailma. Onko siinä tilaa toteuttaa omaa luovuuttaan, uniikkiuttaan ja uskoa vielä siihen, mihin itselleni annoin luvan vasta aikuisena – uskoa taianomaisuuteen", Mort kommentoi.

Meri Mort on kuvittaja, joogaopettaja ja kuun seuraaja, jolla on vuosien kokemus naisten piirien ohjaajana sekä kehollisen hyvinvoinnin ammattilaisena. Hän on aiemmin kirjoittanut kirjat Lumoava nainen (2018) ja Varjojen voima (2021) sekä kuvittanut useita lastenkirjoja.

