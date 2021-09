Merikaarron kirjasto suljetaan tilapäisesti- päiväkoti tarvitsee lisää tiloja

Kirjastosta uusia lukupasseja alle kouluikäisille lapsille 14.9.2021 17:30:00 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunginkirjaston eri yksiköistä saa hakea lukupasseja alle kouluikäisille lapsille. Uusia lukupasseja on kolme erilaista ja niissä on innostavia tehtäviä. Kun lukupassi on valmis, voi kirjastosta noutaa palkinnoksi Lulu-tarran.