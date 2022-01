Merit Riihonen kirjoitti romaanin vaietusta aiheesta, nuorten poikien hyväksikäytöstä

Aikuistumisen kynnyksellä kipuilevan Karrin suuri haave on päästä musiikkiopiston kitaratunneille, mutta ajatus on taloudellisesti mahdoton. Yksinhuoltajaäiti viihtyy paremmin kapakoissa kuin työpaikalla, ja miesystävätkin vaihtuvat tavan takaa.

Äidin uuden seuralaisen myötä kuvioihin ilmestyy myös Tuija, varakas itsellinen nainen, joka tuntuu ainoana aikuisena ymmärtävän Karrin intohimon musiikkiin. Karrin elämä muuttuu täysin, kun Tuija lupautuu maksamaan hänelle soittotunnit. Kaikella on kuitenkin hintansa.

Merit Riihonen on tamperelainen filosofian maisteri ja esikoiskirjailija, joka harrastaa joogaa, piirtämistä ja video- sekä pöytäroolipelejä. Riihosen esikoisromaani Mitä ikinä haluat on tarina ihmismielen kääntöpuolista ja nuoruuden ehdottomista ihanteista. Se käsittelee seksuaaliväkivallan sukupuolittuneisuutta paitsi tilastojen valossa myös yhteiskunnallisten asenteiden kautta haastaen lukijaa pohtimaan, mistä asenteet johtuvat. Mitä ikinä haluat on koruton selviytymistarina siitä, kuinka seksuaalinen hyväksikäyttö särkee nuoren, sukupuolesta riippumatta.

Kirja on käsittely- ja arvosteluvapaa ilmestyessään 27.1.2022.

