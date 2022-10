Merja Mäen evakkoromaanin Ennen lintuja käännösoikeudet on myyty Ukrainaan

Ukrainalaiskustantamo Astrolabe on ostanut käännösoikeudet Merja Mäen tammikuussa ilmestyneeseen romaaniin Ennen lintuja (Gummerus). Nuoren Allin evakkomatkasta Laatokan saaresta Pohjanmaan lakeuksille kertova romaani on ollut arvostelumenestys, ja sitä on myyty tähän mennessä jo yli 12 000 kappaletta.

Kauhavalla asuva Merja Mäki (s. 1983) on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, joka on tutkinut sotaa viiden vuoden ajan Ennen lintuja -romaania työstäessään. Hänellä on karjalaisia sukujuuria Käkisalmessa. Mäen romaanin ulkomaanoikeuksien myynnistä vastaa Helsinki Literary Agency. Lisätietoja:

https://www.helsinkiagency.fi/2022/10/07/ukrainian-publisher-acquires-2-titles-from-hlas-list/

evakko kaunokirjallisuus käännösoikeudet

