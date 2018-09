Merja Mäkisalo Ropponen vastaa Grahn-Laasoselle: Säästöt ennen reformia vakava virhe - monissa oppilaitoksissa valtava hätä

- Hyvä, että ministeri on huomannut, että ammatillisessa koulutuksessa on sekä opiskelijoilla että opettajilla valtava hätä. Tilanne on monessa oppilaitoksessa kaoottinen. Ministerin pahoillaan olo ei kuitenkaan auta niitä opettajia, jotka yrittävät selviytyä päivästä toiseen. Pahoittelu ei auta myöskään opiskelijoita, jotka jäävät täysin oman onnensa nojaan ilman mitään opetusta ja ohjausta, sanoo SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Mäkisalo-Ropponen huomauttaa, että tilanne ei tullut yllätyksenä. Asiantuntijat varoittivat ministeriä siitä, että näin tulee käymään, kun säästöt tehdään ennen reformia.

- Saan useita viestejä viikossa vanhemmilta ja opettajilta, jotka ovat kauhuissaan tilanteesta. Viimeisin saamani viesti kertoo paljon. Siinä opettaja purkaa tuntojaan seuraavasti:

”Onhan tässä uudistuksessa periaatteessa paljon hyvää, mutta aikataulu ja resurssien vähyys estävät meitä tekemästä hyviä asioita. En ymmärrä miten tämä saadaan näissä olosuhteissa toimimaan. Samaan aikaan kun yritämme huolehtia sadoista opiskelijoista - vanhoista ja uusista - pitää opetella uusia juttuja, jotka eivät edes vielä toimi. Ja saman aikaan jatkuva haku aiheuttaa sen, että kohta tulee lisää opiskelijoita, joille pitää yrittää keksiä mihin heidät sijoitetaan, tehdä henkilökohtaiset suunnitelmat ym. Olen saanut vastuullani opiskelijoita, joista en tiedä mitään. Vastuullani on yli 60 opiskelijaa. Nämä nuoret eivät itsekään tiedä, mitä pitäisi tehdä. Kukaan ei osaa tai ennätä heitä ohjata tai kertoa mitä kenenkin pitäisi opiskella ja mikä on opintojen sisältö. On todella hirveää sanoa opiskelijalle, etten tiedä, enkä voi selvittää asiaa, kun ei ole keneltä kysyä. Meillä on ylityökielto ja sijaisia ei saa ottaa. Yritän jaksaa vaikka työpäivät ovat klo 8 - 20. Ylitöitä ei siis saa tehdä, mutta kun opiskelijat ovat täysin oman onnensa nojassa niin yritän heitä auttaa. Moni työtoverini on muuttunut jo täysin apaattiseksi ja toivon ettei itselleni käy niin.”

- Nyt opetusministerin on syytä myöntää, että säästöt ennen reformia olivat vakava virhe. Jotta saamme pelastettua tilanteen ja ohjattua toiminnan oikeille raiteille, on lisätalousarviossa lisättävä ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Tämä asia on ministerin vastuulla. Nyt budjettiriihessä luvattu 15 miljoonaa ei korjaa nykyistä tilannetta, päättää Mäkisalo-Ropponen.