Merja Puustinen ja Andy Best, HAPPY VALLEY 7.5.-31.10.2021

Hyvinkään taidemuseon uusi näyttely avautuu perjantaina 7.5.2021

HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO

TIEDOTTAA 4.5.2021

Merja Puustinen ja Andy Best: HAPPY VALLEY

Kuva- ja mediataiteilijat Merja Puustinen & Andy Best ovat tunnettuja kokeellisista kuva-, media-, kaupunki-, ympäristö- ja performanssitaiteen teoksista. Hyvinkään taidemuseon Happy Valley -näyttely tarkastelee ihmiskunnan ja luonnon katoavaa suhdetta. Näyttelyssä esillä olevat teokset ovat Kaapon gallerian Paradise Express -teosta lukuun ottamatta uusia ja varta vasten Hyvinkään taidemuseoon tehtyjä.

Tervetuloa lehdistötilaisuuden Hyvinkään taidemuseolle torstaina 6.5.2021 klo 11:30. Taiteilijat Merja Puustinen ja Andy Best ovat 6.5. paikalla kertomassa näyttelystään. Lehdistötilaisuuteen on mahdollista liittyä myös Teamsin kautta, jos paikan päälle tuleminen ei onnistu. Otathan yhteyttä, jos haluat liittyä tilaisuuteen etänä.

Not so happy valley?

Näyttelyn nimi, Happy Valley, viittaa eurooppalaissyntyisten aristokraattien ja seikkailijoiden ryhmään ja heidän dekadenttiin elämäntapaansa huumehuuruisessa kuplassa maailmansotien välissä Keniassa ja Ugandassa. Kolonialismin perintönä kokonaisia kulttuureja, maanosia, kansoja, eläinkuntaa ja mineraaleja on huoletta hyödynnetty länsimaisten kuluttajien tarpeiden tyydyttämiseksi.

Näyttelyn teokset ovat kirkkain värein tehtyjä, suurikokoisia ja kätkevät taakseen paljon symboliikkaa. Näyttelyn voi kokea värikkään viihteellisyyden kautta tai tutustuen teosten yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kaikki tavat kokea Happy Valley ovat oikeita.

Museon aulassa sukupuuttoon kuolleiden eläinten muistoksi pystytetty lippusalkorivi vastaanottaa museoon saapuvat vieraat. Lippujen seassa kulkiessaan yleisö näkee kymmenen sukupuuttoon kuolleen eläimen muotokuvan ja vuosiluvun, jolloin lajinsa viimeinen eläin on maapallolla elänyt. Lipputeema jatkuu Isossa salissa, jossa suurien ilmatäytteisten monstereiden seassa kattoon ripustetut valtavat liput ottavat kantaa poliittisiin epäkohtiin, kuten rasismiin. Teokset ovat samaan aikaan myös hauskoja ja viihteellisiä, samoin kuin vaikkapa Yhdysvaltojen edellinen presidentti Donald Trump: Näiden lippujen, kuten suurvallan allakin voi puhua mitä tahansa, sen olematta totuudenmukaista.

Ison salin ovat vallanneet entisaikojen merimonsterien ja nilviäisten risteymät, tarjoten kokemuksen juhlimisen jälkeisestä liskojen yöstä tai hirviökarnevaalista. Ilmatäytteiset valtavan suuret ja värikkäät veistokset kutkuttavat ja hämmästyttävät samaan aikaan. Isojen humisevien ja räikeän väristen teosten keskellä kulkiessaan museovieras saattaa tuntea itsensä pieneksi.

Muraalimaalaus tärkeänä yhteisöllisenä elementtinä

Taiteilijaparin näyttelyissä yhteisöllisesti osallistavalla pedagogisella ohjelmalla on keskeinen merkitys. Maalaaminen muraaliin on demokratian ele, jolla maalaajat eli yleisö, museotyöntekijät ja taiteilijat muodostavat kollektiivin. Tämä ele antaa merkityksen sille, millaista tarinaa teokset lopulta kertovat. Pressitilaisuudessa toimittajat pääsevät halutessaan osallistumaan näyttelysalin seinillä olevan muraalin maalaamiseen. Ison salin seiniä kiertävän hirviökulkueen maalaaminen on osa näyttelykokemusta ja yhteisöllinen osallisuus on keskeinen teema teosten esittelyssä.

Länsimaisessa kulttuurissa tuntematon ja yliluonnollinen on usein esitetty hirviön, jumalan, demonin tai mytologisen pedon hahmossa ja nyt nämä hahmot seikkailevat Hyvinkään taidemuseon seinillä kirkkaissa väreissä ja tervehtivät näyttelyvieraita miltei hymyillen ja kysyvät: Millaisen elämyksen Happy Valley sinulle tarjoaa?

Lisätietoja:

Amanuenssi (ts.) Marjo Kuula, p. 040 4801 776





HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO

Hämeenkatu 3 D, 05800 Hyvinkää

Puh. 040 480 1644

taidemuseo@hyvinkaa.fi

www.hyvinkaantaidemuseo.fi