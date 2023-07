Merkit ja mukavuus jyräävät lasten ja nuorten vaateostoksilla Prismassa - Asiantuntija kertoo, kuinka paljon hankintoihin satsataan koulujen alkaessa

Koulunaloitus on Prismassa vuoden suurimpia sesonkeja lasten ja nuorten pukeutumisessa, kun perheissä hankitaan ajankohtaisia tyylejä ja uusia vaatteita pieneksi jääneiden tai kuluneiden tilalle. Mukavuus ja käytännöllisyys ovat vahvasti läsnä sesongin vaatevalinnoissa.

Ulkopukeutumisessa kuorivaatteet, joissa on käyttömukavuuden lisäksi hyvä hankaus- ja säänkestävyys nousevat syksyllä kysyttyjen tuotteiden joukkoon. Prisman myyntidata paljastaa, että sisäpukeutumisessa pehmeät ja joustavat vaatteet ovat juuri nyt halutuimpien tuotteiden joukossa.

“Lastenvaatteet altistuvat rasitukselle leikeissä ja aktiviteeteissa, joten kulutuskestävyys on perinteisesti ulkovaatteissa tärkeää. Käytännöllisyyden rinnalla mukavuus on kestotrendi, mikä näkyy lasten verryttelyasujen ja collegetuotteiden kysynnässä. Tänä keväänä lasten verkkariasujen myynti kasvoi noin 80 % ja collegetuotteiden myynti noin 70 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja ennustamme kysynnän vahvistuvan edelleen syksyä kohden”, kertoo Prisman pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen.

Jalkineissa mukavat lenkkarit ja tennarit ovat koululaisten ikisuosikkeja, mutta pienempien lasten kohdalla käytännöllisyys ja säänkestävyys korostuvat valinnoissa – varrelliset ja Gore-Tex-jalkineet ovat kysyttyjä, koska niitä voi käyttää pitkälle syksyyn viileämmässä ja vetisemmässä säässä.

“Tänä syksynä koulujen käytävillä nähdään muun muassa Puma Shuffle- ja Vans Filmore -tennareita. Leikki-ikäisille vedenpitävyys on yksi jalkineen tärkeimmistä ominaisuuksista syksyllä, mutta myös tyylitietoisille koululaisille on saatavilla säänkestäviä vaihtoehtoja. Syksyn uutuutena tuomme saatavilla vedenpitäviä malleja trendituotteeksi nousseista paljasjalkakengistä”, kertoo Prisman jalkineista ja laukuista vastaava myyntipäällikkö Anu Keskinen.

Netflix-hitit ja sosiaalisen median idolit luovat kysyntää merkkituotteille

Lasten ja nuorten pukeutumisessa yhdistäväksi tekijäksi on noussut merkkitietoisuus, joka kasvattaa juuri nyt erilaisten lisenssituotteiden kysyntää. Brändi on kestävyyden ja materiaalien ohella aiempaa merkityksellisempi laatutekijä. Prisman myyntidata paljastaa, että perinteisten merkkituotteiden rinnalle on noussut uusia suosikkeja, joita nähdään syksyllä tarhojen pihoilla ja koulujen käytävillä ympäri Suomen.

“Lasten ja nuorten pukeutumisessa lisenssituotteet myyvät rivakasti. Vaikutteita haetaan elokuvien, TV-sarjojen ja videopelien kaltaisten viihdetuotteiden maailmasta, mutta myös esimerkiksi tubettaja Paqpan t-paitamallisto on ollut haluttu. Kasvaneen kysynnän johdosta lasten ja nuorten pukeutumisessa lisenssimerkkien osuus on valikoimasta on huomattava”, sanoo Halme-Räsänen.

“Jalkineissa ja repuissa merkillä on yhä enemmän väliä. Netflix-sarjasta tutut hahmot näkyvät muun muassa Gabby’s Dollhouse- ja Ryhmä Hau -repuissa, jotka ovat tämän hetken suosikkeja leikki-ikäisten keskuudessa”, Keskinen täydentää.

Hinta-laatu ratkaisee syksyn vaateostoksilla

Vallitsevan elinkustannusten nousun johdosta lasten ja nuorten pukeutumiseen etsitään nyt edullisia vaihtoehtoja kuitenkaan laadusta tinkimättä. Prisman asiantuntijan mukaan pihistä ja panosta -ajattelu näkyy perheiden ostoskoreissa – vaatteiden määrästä voidaan karsia ja satsata enemmän muutamaan tuotteeseen, jotka ovat käyttäjälle mielekkäitä ja kestävät käytössä pidempään.

“Tavanomaisesti panostetaan laadukkaaseen monivuotiseen reppuun ja pihistetään nopeammin pieneksi käyvistä sisävaatteista. Laajasta valikoimasta priorisointia on helpompi tehdä, ja siksi olemme suosittujen lisenssituotteiden lisäksi panostaneet Prismassa omien merkkien tarjontaan, josta löytyy eri tyylisiä ja hintaisia vaihtoehtoja perheiden tarpeisiin”, kertoo Halme-Räsänen.

“Tyypilliseen koulunaloitussettiin sisältyy asukokonaisuus, jalkineet ja reppu, joihin käytetään tänä syksynä rahaa keskimäärin 130–370 euroa. Käytettävä rahamäärä vaihtelee hieman riippuen siitä, hankitaanko vaatetusta perheen leikki-ikäiselle vai koululaiselle”, arvioi Halme-Räsänen.

Prisman myyntipäälliköt kokosivat sekä leikki-ikäisille että koululaisille seitsemän eri hintaista asukokonaisuutta lasten ja nuorten ajankohtaisista tuotteista, jotka heijastelevat syksyn trendejä.



Prisman asukokonaisuudet koulunaloitukseen syksyllä 2023



Koululaiset

Asu 1. - Pihistä: collegeasu, tekninen ulkoilutakki ja housut, sormikkaat, pipo, reppu, lenkkarit. Yhteensä 168,60 €.

Asu 2. - Panosta: pitsiröyhelö-collegepaita, leveälahkeiset farkut, välikausitakki ja housut, sormikkaat, pipo, reppu, varrelliset jalkineet. Yhteensä 371,65 €.

Asu 3. - Panosta: ruudullinen puserotakki, tapered-farkut, välikausitakki ja housut, sormikkaat, reppu, pipo, varrelliset jalkineet. Yhteensä 373,65 €.

Leikki-ikäiset

Asu 4. - Pihistä: leopardimekko ja -leggings, tekninen ulkoilutakki ja housut, tarhareppu, lenkkarit, pipo, rukkaset. Yhteensä 151,60 €.

Asu 5. - Pihistä: collegehousut, trikoopaita, jumppapussi, tekninen ulkoilutakki ja housut, pipo, lenkkarit, rukkaset. Yhteensä 134,60 €.

Asu 6. - Panosta: trikootunika ja -leggings, reppu, ulkoilutakki ja housut, varrelliset jalkineet, rukkaset, pampulapipo. Yhteensä 328,60 €.