Merkittävä suomalainen keliakiapalkinto Peter Greenille New Yorkiin

Tampereen yliopisto perusti kansainvälisen keliakiapalkinnon, Maki Celiac Disease Tampere Prize, vuonna 2015 keliakiatutkija, professori Markku Mäen kunniaksi. Palkinto jaetaan kahden vuoden välein.

Professori Greenin vuosikymmeniä kestänyt monipuolinen kliininen ja translationaalinen tutkimustoiminta liittyy muun muassa keliakian esiintyvyyteen, diagnostiikkaan, taudinkuvaan, ruokavalio- ja lääkehoitoon, kustannusasioihin ja liitännäissairauksiin.

Greenin tutkimuksista syntyneitä tuloksia on julkaista erittäin korkeatasoisissa tieteellisissä lehdissä, mukaan lukien The New England Journal of Medicine, Science, Gastroenterology ja Gut, sekä Lancet- ja Nature-sarjat. Lisäksi Green on kirjoittanut kansantajuisia kirjoja keliakiasta ja gluteenista. Hänen tutkimuksiaan on siteerattu yli 40 000 kertaa.

Peter Green on Australiassa syntynyt, Yhdysvalloissa asuva ja työskentelevä lääkäri ja tutkija. Hän on opiskellut lääketiedettä Sydneyn yliopistossa ja myöhemmin muun muassa Harvardin yliopistossa, ja toimii nykyisin lääketieteen professorina Columbian yliopistossa. Hän on saanut useita merkittäviä tutkimuspalkintoja jo aiemmin, sekä toiminut puheenjohtajana New York Society for Gastrointestinal Endoscopy- ja North American Society for the Study of Celiac Disease -yhdistyksissä.

— Peter Green on arvostettu kansainvälinen tutkija, ja erinomainen valinta tämän kansainvälisesti merkittävän palkinnon vastaanottajaksi, toteaa Tampereen yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Tapio Visakorpi.

Visakorpi uskoo valinnan lisäävän entisestään Tampereella tehtävän korkeatasoisen keliakiatutkimuksen tunnettavuutta kansainvälisesti ja Yhdysvalloissa.

Maki Celiac Disease Tampere Prize -palkinto on nyt jaettu neljä kertaa. Aiemmat palkinnonsaajat ovat Detlef Schuppan (Johannes-Gutenberg yliopisto ja Harvardin yliopisto), Chaitan Khosla (Stanfordin yliopisto) ja Nadine Cerf-Bensussan (Pariisin yliopisto).