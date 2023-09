Merkittävän suomalaisen keksijän Eric Tigerstedtin elämäkerta julkaistaan 26.9.

Palkittu dekkaristi Tove Alsterdal sijoittaa dekkarinsa "Ruotsin vuonoille" Ådaleniin 13.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Lasiavain-palkittu kirjailija Tove Alsterdal on Ruotsin suosituimpia dekkaristeja. Alsterdalin uuden dekkarisarjan suurin tenho on siinä, että hän sijoittaa kirjojensa tapahtumat "Ruotsin takamaille" Ådaleniin, joka sijaitsee Vaasaa vastapäätä ja on tunnettu paitsi suoraan merestä nousevista vuorista myös synkeistä lähihistorian tapahtumista. Uusin teos Syväsatama perustuu tällaiseen tapahtumaan.