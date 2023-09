Merkittäviä muutoksia mikroyrityskentässä – Mikroyritysten tilastollinen katsaus MY Tilastot päivitetty

Päivitetyn MY Tilastot -katsauksen mukaan Suomessa kaikkien yritysten työpaikoista 22 % on mikroyrityksissä. Mikroyrityksistä yli puolet on luonteeltaan osa-aikaisia, ja niissä tehtiin vähemmän kuin puoli henkilötyövuotta.

Mikroyritysten kappalemääräisesti suurimmat päätoimialat vuonna 2021 olivat maa-, metsä- ja kalatalous (22,7 %), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (13,3 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (12,4 %). Kaikkien yritysten ja mikroyritysten kappalemäärä kasvoi vuosien 2020 ja 2021 välillä.

Mikroyritysten työpaikat vähenivät merkittävästi vuosien 2020 ja 2021 välillä

Mikroyrityksistä alle puoli henkilötyövuotta työllistävien yritysten määrä nousi, ja samaan aikaan tätä suurempien mikroyritysten määrä pieneni.

"Yrittäjyys on kasvava osa monimuotoistuvaa työelämäämme. Yrittäjinä toimitaan yhä useammin esim. palkkatyön, opiskelun tai eläkkeen ohella. Yritysten kasvun näkökulmasta työnantajamikroyritysten määrän lasku puolestaan on huolestuttava kehitystrendi", toteaa kehittämispäällikkö Martti Saarela Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Samaan aikaan työpaikkojen määrä mikroyrityksissä kääntyi laskuun, ja mikroyrityksiin tehdyt henkilötyövuodet vähenivät 15 % vuosien 2020 ja 2021 välillä. Mikroyritysten suurilla toimialoilla tehty työ väheni merkittävästi: tukku- ja vähittäiskaupan alan mikroyrityksissä henkilötyövuodet vähenivät 15 % ja maa-, metsä- ja kalatalousalan mikroyrityksissä jopa 30 %.

"Näin suuri vähentyminen mikroyritysten henkilötyövuosissa on merkittävää. Todennäköisesti laskun takana ei ole yhtä ainoaa syytä, vaan ilmiötä selittävät osittain korona-ajan aikana työntekijämäärää vähentäneet, toimintansa lopettaneet tai muualle palkkatyöhön siirtyneet yrittäjät sekä maatalousalan työpaikkojen vähentyminen. Pidemmällä aikavälillä yksinyrittäjyys ylipäänsä on kasvattanut suosiota. Yksittäisen yrityksen henkilötyövuosien määrä ei siis kasva, jolloin yhteiskunnallisesti ratkaisevaa on mikroyritysten kokonaismäärä", toteaa tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Myös voimakasta kasvua

Vaikka yleinen trendi henkilömäärän suhteen on vähenevä, mikroyritysten joukossa on myös voimakkaasti kasvavia yrityksiä. Eniten henkilömäärään perustuen voimakkaasti kasvaneita mikroyrityksiä oli suurimmissa kaupungeissa Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Oulussa, mutta niitä on myös pienemmissä kunnissa.

Suuremmat yritykset kasvattivat liikevaihtoaan mikroyrityksiä enemmän. Samaan aikaan mikroyritysten liikevaihto asukasta kohden on vähentynyt koko maan tasolla vuosien 2020 ja 2021 välillä vain noin yhden prosenttiyksikön verran. Kaikenkokoisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto asukasta kohden on kuitenkin kasvanut lähes 10 %. Mikroyritysten liikevaihto kasvoi eniten sähkö- kaasu-, lämpö- ja jäähdytyshuollon sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialoilla. Liikevaihto väheni eniten matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja varauspalveluiden toiminnassa sekä rahapeli- ja vedonlyöntipalveluissa.





MY Tilastoja pääset tutkimaan osoitteessa https://www.oulu.fi/my_tilastot

Lue blogi mikroyritysten tilastokatsauksesta 2020-2021





Yhteystiedot, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin asiantuntijat:

Matti Muhos, johtaja, professori

matti.muhos@oulu.fi

0400 407590

Pauliina Björk, projektitutkija, Alueellinen erinomaisuus, MY Tilastot

pauliina.björk@oulu.fi

050 4450096

Martti Saarela, kehittämispäällikkö, MicroENTRE

martti.saarela@oulu.fi

050 4735470

Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja, MicroENTRE

anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

050 4662832

Ossi Kotavaara, tutkimusjohtaja, Alueellinen erinomaisuus, MY Tilastot

ossi.kotavaara@oulu.fi

050 5739124