Merkittävin muutos 50 vuoteen: lentoasemat siirtyvät uuteen kiitoteiden kunnon määrittelytapaan

— Lentoasemien talvikunnossapidon kannalta tämä on merkittävin muutos 50 vuoteen. Uusien menetelmien käyttöönottamiseksi olemme Finaviassa tehneet laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja panostaneet usean vuoden ajan suunnitteluun ja henkilöstön koulutuksiin. Kiitoteiden kunnossapitotoiminnallamme se tarkoittaa kokonaan uudenlaisen toimintamallin käyttöönottoa, sanoo Finavian tekninen johtaja Henri Hansson.

Kiitotieolosuhteiden määrittäminen ja raportointi muuttui EU:n alueella 12. elokuuta, ja EU:n ulkopuolella se tulee voimaan 4. marraskuuta 2021. ICAO:n uusi menetelmä kiitotien olosuhteiden arvioimiseksi ja raportoimiseksi on Global Reporting Format (GRF).

Globaalin muutoksen taustalla on pyrkimys lentoaseman maantieteellisestä sijainnista riippumatta yhdenmukaistaa kiitotieolosuhteiden arviointi ja raportoitavat olosuhdetiedot.

Kiitotien pinnan olosuhteet, kuten siellä oleva lumi, jää, vesi ja kitkataso, ovat yksi merkittävimmistä lentoliikenteen sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lapissa haasteita tuo lumi, Helsinki-Vantaan lentoasemalla jää.

Lentoaseman kunnossapito määrittää olosuhdetiedot kiitotietarkastuksessa ja välittää ne lennonjohdolle sekä nouseville että laskeutuville lentokoneille. Uudesta menettelystä hyötyvät erityisesti ne yhtiöt, jotka lentävät harvemmin talviolosuhteissa, kuten Lapin talveen lentävät charterit ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla harvemmin vierailevat lentoyhtiöt.

Uusi maailmanlaajuinen raportointitapa voi vaikuttaa sujuvuuteen talvisin ääriolosuhteissa toimivilla Pohjoismaiden lentoasemilla. Suomessa se koskee etenkin Lapin lentoasemia.

— Vaikka Finavian lentoasemat on laajalti tunnettu snowhow-osaamisestaan, uusi raportointimenetelmä voi määrittää lumiset ja jäiset kiitotiet aiempaa matalampaan kuntoluokkaan tietyissä olosuhteissa. Tästä voi seurata lentäjän päätös laskeutua toiselle lentoasemalle, jos kiitotiet on määritelty matalimman kuntotason mukaan, Hansson kertoo.

Muutosta on valmisteltu lukuisten eri viranomaisten, organisaatioiden ja lentoyhtiöiden kesken. Finavia on tehnyt tiivistä yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten lentoasemien kanssa. Asiaan on varauduttu jo usean vuoden ajan ja se koskettaa koko toimialaa.

— Finavian talviosaaminen pysyy jatkossakin korkealla tasolla. Muutokseen on valmistauduttu aktiivisesti kouluttamalla kunnossapitohenkilöstöä, uusimalla raportointijärjestelmä sekä hankkimalla uutta kalustoa. Järjestelmän jalkautus on tehty yhteistyössä lentoyhtiöiden ja ilmailuviranomaisten kanssa. Kunnossapidon lähtökohtana on lentoliikenteen sujuvuus kaikissa olosuhteissa.