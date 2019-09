Merkonomien työssäoppiminen on silta opintojen ja työelämän välillä

Työssäoppiminen on etenkin toisen asteen opiskelijoille usein ensimmäinen kokemus työelämästä. Onnistuessaan se parantaa opiskelijan oman alan osaamista, sosiaalisia taitoja sekä jatkotyöllistymisen mahdollisuuksia. Myös yritykset jäävät tässä tilanteessa voitolle.

Siirtyminen opinnoista työelämään voi olla vastavalmistuneelle hankalaa. Lisäksi koulutuksen sekä työtehtävien vaatimukset eivät aina välttämättä kohtaa. Väitöstutkimus tarkastelee toisen asteen merkonomitutkinnon omaavien työssäoppimista, joka toimii useille siltana opintojen ja työelämän välillä.

- Aiemmin laskentatoimen osaamisen kehitystä on tutkittu lähinnä yliopistokoulutusta vaativista tehtävistä. Laskentatoimen ammattilaisia työskentelee kuitenkin myös alemmilla koulutus- ja työtehtävätasoilla esimerkiksi kirjanpitotehtävissä, kertoo KTM Antti Sirainen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Näihin tehtäviin riittää merkonomiksi valmistava liiketoiminnan perustutkinto. Toisella asteella työssäoppimisjaksot ovat hyvin yleisiä. Lähes yhtä tärkeää, kuin työssäoppimisesta saatu tekninen oman alan osaaminen on oppi työpaikan sosiaalisista suhteista ja verkostoitumisesta.

- Työssäoppimisessa jokapäiväisellä työelämän viestinnällä on suuri merkitys merkonomien osaamisen kehityksessä. Oppimisjakson aikana osoitettu motivaatio parantaa myös selvästi merkonomien mahdollisuuksia työllistymiseen myös oppijakson päätyttyä. On myös tärkeää, että työtehtävissä on sopivasti haastetta, Sirainen kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tilitoimistoissa tapahtuvaa merkonomien työssäoppimista. Onnistuessaan hyvä työssäoppimisjakso paitsi myös helpottaa alan ammattilaisten siirtymistä työuralle, mutta myös kasvattaa yritysten liiketoimintaa.

- Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laskentatoimen koulutuksen suunnittelussa. Olisi tärkeää ottaa entistä paremmin huomioon työelämän vaateet jo ennen työssäoppimisjaksoa, jotta siirtymästä työelämään saataisiin mahdollisimman kivuton, kertoo Sirainen.

KTM Antti Siraisen laskentatoimen väitöskirjan "Valmistuvan taloushallinnon merkonomin ammatillisen osaamisen kehittyminen. Tapausesimerkkinä tilitoimistot" tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 20.9.

