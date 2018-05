Messut vangeille ja yhdyskuntaseuraamusta suorittaville nyt toista kertaa Suomessa

Helsingin Dallapénpuistossa järjestetään tiistaina 22. toukokuuta toiset rikostaustaisille suunnatut messut. Tänä vuonna myös rikostaustaisten perheet on huomioitu erityisesti messujen ohjelmassa. Vankimessujen tarkoituksena on ohjata ja tuoda tietoa palveluista, joita vangit ja muut rikostaustaiset sekä heidän läheisensä voivat käyttää rangaistuksen aikana ja sen jälkeen. Messuilla esittäytyy asumispalvelujen, oppilaitosten ja työllistymishankkeiden edustajia, päihdetyön yksiköitä, lapsi-, perhe- ja omaistyön palveluja, sekä monia muita palveluntuottajia.

Vankimessujen järjestäjinä toimivat Laurea-ammattikorkeakoulu yhdessä Silta-Valmennus ry:n, Stop Huumeille ry:n, Erikoisdiakonian sekä Rikosseuraamuslaitoksen koordinoiman Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen kanssa. Tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä on alusta asti ollut myös kymmeniä vankeja sekä Laurean rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijat.

Messuilla on lisäksi monia muita näytteilleasettajia sekä ohjelmaa, kuten musiikkia, penkkipunnerruskilpailu ja vankipaneeli. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Rangaistusaika mahdollisuutena

Rangaistusaika halutaan nykyisin käyttää hyödyksi sekä tuomitun, hänen läheistensä että yhteiskunnan kannalta.

Rikosseuraamuslaitos laatii vangille yksilöllisen rangaistusajan suunnitelman joko ennen vankeutta tai vankeustuomion alussa. Suunnitelman tavoitteena on sijoittaa vanki sellaiseen toimintaan, mikä tukee häntä irrottautumaan rikoksista. Niitä ovat esimerkiksi päihdekuntoutus, työtoiminta, motivointityö sekä koulutus. Vapautumisen suunnittelulla pyritään siihen, että vanki saa tarvittavaa tukea rikoksettomaan elämään.

On tärkeää, että vankilassa aloitettu toiminta jatkuisi myös vapautumisen jälkeen, ja samalla pyritään turvaamaan elämän perusedellytykset, kuten asunto ja toimeentulo. Suunnitelmallisella vapauttamisella pyritään ehkäisemään uusintarikollisuutta. Vapautumisen suunnittelua tehdään yhteistyössä viranomaisista ja järjestöistä muodostuvien verkostojen kanssa.

Messuilla kävijöillä on mahdollisuus kysyä lähes 40: ltä näytteilleasettajalta mieltä askarruttavista asioista muun muassa asuntoon, velkoihin, perheasioihin, opiskeluun sekä työelämään liittyen. Tarvittaessa on mahdollisuus varata kahdenkeskinen aika asiantuntijalle messujen aikana tai myöhemmälle ajankohdalle. Keskeistä on myös ihmisten kohtaaminen ja yhteiskunnallisen viestin välittäminen rikostausteisten ja heidän läheistensä tarpeista, palveluita tuottavien ja kehittävien tahojen sekä yhteiskunnallisten toimijoiden ja päättäjien välillä.

Valvottu koevapaus on suomalainen menestystarina

Messuilta saa tietoa myös valvotun koevapauden aikaiseen tukeen. Osa vangeista vapautuu valvottuun koevapauteen, joka suunnitellaan yksilöllisesti. Valvottu koevapaus voi pitää sisällään esimerkiksi opiskelua, työtä tai kuntoutusta päihdehuoltolaitoksessa. Lisäksi voidaan suunnitella muuta asiakasta tukevaa toimintaa.

Valvotun koevapauden rangaistusajan suunnitelmassa määritetään muun muassa toimintavelvoitteen sisältö, kotona pysymisen aika ja säännöllinen yhteydenpito Rikosseuraamuslaitokseen. Valvottu koevapaus sisältää myös päihteettömyyden valvontaa ja tukipartiotapaamisia. Valvotun koevapauden kautta henkilö pääsee harjoittelemaan rikoksetonta ja päihteetöntä elämää valvotusti ennen vapautumista, mikä tukee tavoitteissa onnistumista myös vapautumisen jälkeen.

Yhden osallistujan tarina

Mä olen ollut nyt 4,5 vuotta vankilassa ja ensimmäisen, kaikkein raskaimman vuoden jälkeen tein päätöksen jatkaa elämää.

Vankilateatteri, opinnot, omat luennot ja kirjoittaminen ovat olleet uuden elämäni rakennuspalikoita. Oma-aloitteisuudesta ja aktiivisuudesta huolimatta nämä ja monet muut asiat eivät olisi onnistuneet ilman ulkopuolisten toimijoiden ja avovankilan ammattimaista tukea.

Seuraava vaihe on panta jalassa koevapauteen, uusi työ, asunto ja tietysti päihteetön loppuelämä.

Mielekäs tekeminen ja arjen pienet onnistumiset ovat minulle avainsana lähes kaikkeen - ja syy nousta aamuisin. Meidän vankien tuki on tällä hetkellä hyvässä nosteessa, mikä helpottaa myös asioiden korjaamista tarvittaessa sukulaisten ja ystävien kanssa. Ensin on laitettava oma pää kuntoon - sitten vasta pystyy näyttämään, että on yhteiskuntakelpoinen.

Vedän messuilla 30 min vankipaneelin, jossa käymme kollegojen kanssa läpi näitä asioita: Millä eväillä siviiliin? Sitä ei kannata missata, kuten ei myöskään rikoksetonta loppuelämää.

Vankimessut ja haastattelupyynnöt

Rikosseuraamusalan lehtori ja tapahtuman viestintäkoordinaattori Janika Lindström, Laurea-ammattikorkeakoulu, puh. 040 6375 006

Projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi, Vankeusaika mahdollisuutena -hanke, puh. 050 3439593

Toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander, Silta-Valmennusyhdistys ry, puh. 050 529 9675

Ohjelma ja näytteilleasettajat

Vankimessuilla on mukana liki 40 näytteilleasettajaa ja runsaasti ohjelmaa. Vankimessut järjestetään Helsingissä Dallpénpuistossa 22.5. kello 10–14. Tapahtumassa eri viranomaistahot ja järjestöt esittelevät palveluitaan.

OHJELMA

10.00-10.15 Avaus

10.20-10.50 Krits nuoret

11.00-11.15 Duo Riina ja Pia

11.25-11.55 Vankipaneeli

12.05-12.20 Porttiteatteri

12.30-13.00 Ex-Pistols

13.15-14.00 Jontti ja Shaka

14:00-14:15 Mercedes Bentso

NÄYTTEILLEASETTAJAT