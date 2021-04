Messutoiminnan pysäyttäminen leikkasi järjestämispaikkakunnilta liki puolen miljardin euron tulovirran

Miss MP21 -kisan voitti Iida Latvala Vantaalta 1.4.2021 00:01:00 EEST | Tiedote

Moottoripyörähenkinen Miss MP21 on Iida Latvala Vantaalta. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin Nina Laitinen Lapualta ja toiseksi perintöprinsessaksi Jonna Korpi Ylöjärveltä. Ensimmäistä kertaa yleisö äänesti Motoristien suosikin ja hän on Karleen Randver Vantaalta, joka on itsekin intohimoinen motoristi. Finaalilähetys on katsottavissa www.mpmessut.fi