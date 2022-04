Mestarillinen trilleri naisesta, joka ei koomasta herättyään muista miksi pelkää puolisoaan

Jo Harding ei muista mitään kuluneesta vuodesta. Hänen miehensä mielestä se on hyvä asia.

Jo putoaa kotonaan portaista, herää sairaalassa ja huomaa kokonaisen vuoden pyyhkiytyneen muististaan. Hän ei kykene muistamaan, mitä on tehnyt tai mitä onnettomuusiltana tapahtui.

Kun Jo ryhtyy keräilemään kadonneen vuoden palasia, hän joutuu toteamaan, ettei ehkä ollutkaan niin hyvä vaimo ja äiti kuin uskoi olevansa. Oliko hänellä avioliiton ulkopuolinen suhde? Miksi hänen läheisensä haluavat pitää hänet pimennossa? Miksi hän pelkää miestään?

Mikään ei ole sitä, mitä lukija kuvittelee. Amanda Reynoldsin mestarillinen juonenkuljetus onnistuu yllättämään kerta toisensa jälkeen aina viimeiselle sivulle saakka.

Menestyskirjasta on tehty Viaplaylle tv-sarja Close to Me.

Amanda Reynolds

LIIAN LÄHELLÄ

ISBN 9789523754720

Suomennos Mila Lahdenpohja

Sidottu

332 s.

Ilmestyy 3.5.2022

Saatavana myös sähkö- ja äänikirjana