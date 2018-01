Mestarilumilautailijastasta tuli startup-yrittäjä

Big airin maailmanmestari ja olympiaurheilija Risto Mattila on hypännyt lumilautailu-uransa jälkeen valloittamaan maailmaa perustamassaan startup-yrityksessä. Mattila on toimitusjohtaja ja yksi kolmesta perustajaosakkaasta Taeggie Oy:ssä, joka auttaa informaatiotulvan kanssa kamppailevia yrityksiä hyödyntämään sosiaalista mediaa entistä paremmin.

”Ammattilumilautailijana huomasin, että sosiaalisen median informaatiotulva on valtava, ja hyvät ratkaisut sen hallitsemiseksi puttuivat. Ajatus liikeideaksi lähti itse havaitusta ongelmasta, ja nyt ratkaisemme yritysten someen liittyviä haasteita", Mattila kertoo.

Pian fokukseksi tarkentui käyttäjien sosiaalisen median käytön parempi esittäminen, monipuolistaminen ja hallinnointi. Taeggien asiakkaita ovat esimerkiksi Ticketmaster, Provinssi-festivaali, Stockmann, Didrichsen-museo, Lindström Group, asianajajatoimisto Castren&Snelmann, Web-veistämö, Vincit ja monet muut eri alojen tahot. Palvelu sopii kaikille, jopa niille yrityksille, jotka panostavat sosiaaliseen mediaan ja jopa niille, jotka eivät ole aktiivisia somessa.

Taeggien perusidea on tuoda yhteen valitut sosiaalisen median sisällöt Facebookin, Instagramin, Twitterin, LinkedInin ja YouTuben alustoilta. Nettisivuille asennettavan informatiivisen oman uutisvirran ohella palvelu tarjoaa useita taustatoimintoja, kuten esitysvalmiin julkisen näkymän, helpot editointimahdollisuudet ja tehokkaan raportoinnin. Lyhyesti ilmaistuna Taeggien ideana on tehdä somesta helpommin jäsennettävää ja hallinnoitavaa.

"Oikeastaan startup-yrittäminen ja ammattiurheilu ovat monessa mielessä lähellä toisiaan", Mattila pohtii. "Kumpikin vaatii taidon lisäksi sitkeyttä ja uskoa omaan asiaansa, kykyä voittaa vastoinkäymiset sekä paljon käytännön harjoitusta. Omat urheilukokemukseni auttavat, sillä olen nähnyt jo aiemmin, että vain kova työ palkitaan. Eräänlaista maailmanmestaruutta näissäkin hommissa tavoitellaan", mies naurahtaa.

Taeggien tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu seed-rahoituskierros, ja kansainvälistymisen ensi askelet.

"Ennusmerkit ovat hyvät ja startup-maailmassa asiat tapahtuvat nopeasti. Skaalautumispotentiaalimme on valtava. Parissa vuodessa on ehtinyt oppia tästä alasta jo paljon, ja joka päivä mukaan tarttuu jotain uutta. Omaa suoritusta tehdään hurjalla motivaatiolla ja tavoite on kristallinkirkas – onnistua isosti”, Mattila toteaa.

