Metallisuuruudet Anthrax ja Municipal Waste Suomeen lokakuussa 2022

Thrash metal -jätti Anthrax juhlistaa 40-vuotista taivaltaan syksyllä 2022 laajamittaisen Euroopan-kiertueen merkeissä. Municipal Waste -yhtye special guestinaan kiertävä Anthrax esiintyy Oulun Tullisalissa 21. lokakuuta ja Turun Logomossa 22. lokakuuta. Lipunmyynti keikoille käynnistyy perjantaina 20. elokuuta 2021.

Tänä vuonna on vietetty thrash metal -bändien eliittiin lukeutuvan Anthraxin 40-vuotisjuhlavuotta: yhtye on muun muassa julkaissut netissä 40-osaisen, nimekkäitä vieraita vilisevän muistelosarjan sekä toteuttanut kesäkuussa bändin mittavaa tuotantoa luotaavan live stream -keikan. Ensi vuonna Anthrax vuorostaan suuntaa 40-vuotisjuhlakiertueelle, jonka tiimoilta yhtye saadaan myös Ouluun ja Turkuun lokakuun 21.–22. päivä. Luvassa on hittejä ja fanien suosikkeja bändin uran jokaiselta vuosikymmeneltä keikoittain vaihtuvilla settilistoilla.

Anthraxin rumpali Charlie Benante viestittää bändin faneille: "It sure has been a long time since we rock’n’rolled in Europe, but we’re coming back soon to bring the noise to all of you guys. Being that we can’t get over there until 2022, we’re going to make sure that every show will be an eventful one. We won’t just be playing four decades of songs to celebrate our ongoing 40th anniversary - hey, we’ll be giving YOU some history! - but we just might have some brand new ones for you as well. Can’t wait to see all your happy, smiling faces!!!"

Anthraxin muodostavat vokalisti Joey Belladonna, kitaristi Scott Ian, basisti Frank Bello, rumpali Charlie Benante ja kitaristi Jon Donais. Bändi on julkaissut vuosikymmenten aikana 11 studioalbumia, myynyt kultaa ja platinaa, saanut kuusi Grammy-ehdokkuutta sekä lukuisia muita palkintoja ja toiminut kokonaisen musiikkityylin uraauurtavana suunnannäyttäjänä.

40-vuotisjuhlakiertueelleen Anthrax ottaa special guestikseen speed metal -viisikko Municipal Wasten. Yhtye on valmistellut koronapandemian aikana uutta materiaalia, jota päästään varmasti kuulemaan livenä myös Suomen keikoilla. Konsertti-iltojen avaaja ilmoitetaan myöhemmin.

TuskaLive ja Grey Beard esittävät:

Anthrax

Municipal Waste

+ support

21.10.2022 Tullisali, Oulu

Liput: alk. 59 €

Ikäraja: K-18 | ovet 18.30

Ennakot: Ticketmaster & Lippu.fi

22.10.2022 Logomo, Turku

Liput: alk. 59,50 €

Ikäraja: S / K-18 | ovet 18.30

Ennakot: Lippu.fi

Lipunmyynti alkaa perjantaina 20.8.2021 klo 12.00.