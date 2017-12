Metoo-debatti Hanasaaressa

Vilkkaan Metoo-keskustelun valossa Hanasaari järjestää debatin Suomessa ja Ruotsissa tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään liittyen.

Ruotsissa metoo-vetoomuksesta on tullut eräänlainen yhteiskunnallinen liike, kun taas Suomessa keskustelu on ollut hieman vaisumpaa. Myös Suomessa on kuitenkin tehty aloitteita muun muassa tunnuksilla #vimed ja #dammenbrister.

Käynnissä olevan #metoo-debatin pohjalta asetamme seuraavat kysymykset: Missä menee häirinnän raja? Mitä pitää/voi/saa paljastaa? Mihin tämä keskustelu voi johtaa – parhaassa tapauksessa ja pahimmassa tapauksessa?

Aika: tiistaina 19.12.2017, kello 14.30-16.00

Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo

Mukana debatissa:

Bi Puranen, dosentti, Institutet för Framtidsstudier i Sverige

Veronika Honkasalo, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusverkosto

Bernt Klockars, rehtori, Vasa övningsskola

, rehtori, Vasa övningsskola Vilhelmina Öhman, puheenjohtaja, Astra

Keskustelua johtavat Hanasaaren ohjelmapäällikkö Maria Romantschuk ja ohjelmakoordinaattori Jonna Similä.

Kielenä on ruotsi, mutta kysymyksiä voi esittää suomeksi.

Tervetuloa!

