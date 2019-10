Metron kapasiteetin turvaaminen vaatii vuorovälin tihentämistä

Metroradassa painumaa Itäkeskuksen ja Roihupellon välillä – metro liikennöi kyseisen osuuden toistaiseksi alennetulla nopeudella 19.9.2019 12:54:27 EEST | Tiedote

Metroradassa on keskiviikon ja torstain välisenä yönä havaittu painumaa Itäkeskuksen ja Roihupellon välisellä osuudella. Painuma on seurausta Raide-Jokeri-pikaraitiotien Varikkotien työmaalla tehtävistä pohjanvahvistustöistä. Liikennöinti metroradalla sujuu normaalisti, mutta nopeusrajoitus on kyseisellä osuudella laskettu 20 kilometriin tunnissa. Varikkotiellä pohjaolosuhteet ovat pikaraitiotien rakentamisen kannalta haastavat. Koska maaperä Varikkotiellä on pehmeää saveikkoa, on pikaraitiotie perustettava kokonaan paalulaatalle, maasillalle tai pohjavesikaukaloon. Parhaillaan Varikkotien työmaalla tehdään pontitustöitä. Metroradan painuman suuruus selviää tarkemmin torstain aikana. Liikennöinti radalla varmistetaan tukemiskoneen avulla. Rata on tarkoitus korjata kuntoon torstain ja perjantain välisen yön aikana. HKL tiedottaa tilanteen etenemisestä tarvittaessa myöhemmin.