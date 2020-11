Metropolia rakentaa kestävää tulevaisuutta yritysmaailman opein - tiedolla johtaminen keskiössä, eCraft kumppanina

Metropolia Ammattikorkeakoulu ravistelee julkisen sektorin perinteisiä tapoja ja pyrkii johtamisen ja taloushallinnon osalta toimintatapoihin, jotka ovat tyypillisiä yritysmaailmassa. Metropoliassa luodaan uudenlaista tiedolla johtamisen kulttuuria, jossa eCraft on ollut mukana kumppanina ja sparraajana jo parin vuoden ajan. Raportointi on uudistettu QlikSense-ratkaisulla ja talouden suunnittelu, budjetointi ja ennustaminen toteutetaan Workday Adaptive Planning -ratkaisulla.

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Opiskelijoita Metropolialla on 16 200 ja hakijamäärältään se on Suomen suurin korkeakoulu.

Metropolia on juuri uudistanut vuoteen 2030 tähtäävän strategiansa, jolla se tavoittelee vahvaa vaikuttavuutta yhteiskunnan ja ihmisten parhaaksi. Metropolia pyrkii olemaan osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja, jonka strategiset painopisteet ovat jatkuva oppiminen, ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, kestävä kehitys ja kasvu, ihmiset ja kulttuuri sekä digitalisaatio.

Metropolian uuteen strategiaan liittyy vahvana osana myös pyrkimys luoda ihmislähtöistä, dialogista ja joustavaa oppimis- ja johtamiskulttuuria. Hyviä johtamisen ja organisaation toiminnan käytänteitä ja malleja halutaan osaltaan tuoda yritysmaailmasta korkeakoulun arkeen.

“Tartuimme aluksi raportointiin ja talouspuoleen. Tavoitteemme oli uudistaa rakenteellisesti raportointi, mahdollistaa hallitumpi ympäristö ja tehdä tiedolla johtaminen helpoksi. Halusimme tarjota käyttäjäystävälliset ja helpot työkalut käyttäjille ja johdolle tähän kaikkeen”, summaa Markus Mantere Metropolian strategia- ja kehityspalveluiden asiantuntija ja projektin vetäjä tiedolla johtamisen hankkeen tavoitteita.

“Vertailimme eri raportoinnin työkaluja ja päädyimme QlikSense-ratkaisuun, joka käytettävyydeltään oli mielestämme ehdottomasti paras”, jatkaa Markus.

“eCraftin kanssa olemme järjestelmäprojektien lisäksi vetäneet workshoppeja, joissa on käyty läpi tiedolla johtamisen ja toimintatapojen parhaita käytäntöjä sekä katsauksia uusiin mahdollisuuksiin. eCraftin asiantuntijat ja workshoppien vetäjät ovat olleet koko ajan sitoutuneita ja tosi dynaamisia. Innostus on tarttunut ja workshoppien jälkeen monet meidän osallistujat ovat olleet energisoituneita”, Markus kertoo tyytyväisenä.

Taloussuunnittelun, budjetoinnin ja ennustamisen kehittäminen

Raportoinnin kehittämisen lisäksi Metropolialla tärkeää on ollut taloussuunnittelun ja ennustamisen kehittäminen. Uudeksi taloussuunnittelun työkaluksi Metropolia valitsi vuoden 2019 kesällä Workday Adaptive Planning -ratkaisun. Työkalua hyödynnetään päivittäin talouden suunnittelussa, budjetoinnissa ja ennustamisessa.

Workday Adaptive Planning -työkalulla on tärkeä rooli Metropolian strategisen tavoitteen kestävän kasvun toteutumisessa, joka edellyttää Metropolian eri liiketoimintayksiköiden, kuten oppimistoiminnan, tuotekehitys- ja innovaatio-toiminnan (TKI) ja jatkuvan oppimisen sekä yhteisten palvelujen, kannattavuuden seuraamista ja suunnittelemista.

“Uuden Workday Adaptive Planning -työkalun käyttöönotto on helpottanut talouden ennustamista ja vuosittaista budjetointia. Olemme halunneet kehittää raportointia ja taloussuunnittelua yritysmäisempään suuntaan. Lisäksi tavoitteemme oli saada mm. kannattavuuslaskenta läpinäkyväksi. Nyt ratkaisu toimii ja palvelee meitä erittäin hyvin; kun kerran viet tiedon järjestelmään, on se kaikille näkyvillä ajantasaisesti läpi organisaation”, kertoo tyytyväisenä Aki Wiklund, Metropolian talouspäällikkö.

Positiivista kiitosta ratkaisusta ovat antaneet käyttäjät eri Metropolian yksiköistä. Talouden suunnittelu on nyt läpinäkyvää ja erityisen hienoa on, että nyt talouden ennustaminen tapahtuu samassa järjestelmässä budjetoinnin kanssa. Hyvänä eri osaamisalueiden vetäjät kokevat myös sen, että järjestelmästä näkee myös muiden osaamisalueiden budjetit ja toteumat, mihin omia lukuja voi verrata.

Uuden työkalun myötä taloussuunnittelussa Metropolialla pystytään nykyistä paremmin tukemaan tulosyksikköjen kannattavuuden talousohjausta ja aiemmin raskaaksi koettu manuaalinen työ on vähentynyt.

”Tällä hetkellä teemme juuri 2021 budjetointia. Olemme lisänneet yhteistyötä talouden ja HR:n kesken. Erityisesti henkilöresurssien suunnitteluun on panostettu keskittämällä rekrytointeihin liittyvät asiat Adaptiveen ja yhdistämällä HR Partnerien sekä controllereiden voimat suunnitteluprosessissa. Uskon, että pystymme kehittämään Adaptivea palvelemaan entistä paremmin vuosittaisessa budjetoinnissa ja talouden jatkuvassa ennustamisessa”, sanoo Aki.

Yhteistyötä eCraftin kanssa Metropolian talouspäällikkö Aki Wiklund kuvaa hyväksi ja positiiviseksi:

“eCraftin konsultit ovat tehneet erinomaista työtä. He ovat ammattitaitoisia, sitoutuneita ja dynaamisia - ja heillä on paljon ideoita, miten asioita voi kehittää ja ratkaisuja hyödyntää. Olen ollut 30 vuotta mukana alalla, pitkään yritysmaailmassa ja nyt täällä Metropolialla. Softien kehitys on huimaa, mutta olennaista on ajattelutavan muutos, että mitä uusilla ja moderneilla ratkaisuilla voi tehdä.”

“Metropolian kanssa yhteistyö on ollut helppoa ja mielenkiintoista. Heidän tavoitteensa olla rohkea uudistaja omalla alallaan näkyy heidän toiminnassaan ja myös tekemässämme yhteistyössä: uudenlainen ajattelutapa ja toimintamallit on otettu innokkaasti vastaan ja kehitysideoista on keskusteltu jatkuvasti paljon”, kertoo yhteistyöstä Rami Jahkonen, VP, Data, AI and Analytics, eCraft.