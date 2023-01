MetropoliAreena tuo suuren seudullisen vaalikeskustelun Kauppakeskus Triplaan 31.1.

Kutsu: Markkinointijuridiikka 28.12.2022 08:50:00 EET | Kutsu

Sosiaalinen media on muuttanut tapaamme viestiä ja vastaanottaa viestejä sekä hoitaa asiakassuhteita. Aiemmin voimakkaasti yksisuuntaiseen viestintään nojannut brändinrakennus on muuttunut täysin ja tilalle on tullut runsaslukuinen joukko eri kanavia, joissa brändi näkyy, kuuluu, viestii ja palvelee. Mutta mikä kaikki on laillista?