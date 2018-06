Metsä Group rakensi innovatiivisen vierailukeskuksen

Metsä Groupin Äänekosken tehdasalueelle rakennettu vierailukeskus avasi ovensa 4.6.2018. Keskuksessa Metsä Groupin tarina välittyy viihdyttävien ja tietopitoisten kokemuspisteiden, näyttelyiden ja installaatioiden kautta. Pro Nemus niminen keskus tarjoaa läpileikkauksen konsernin toiminnasta, tuotteista ja innovaatioista elämyksellisellä ja mieleenpainuvalla tavalla.

Vierailukeskuksesta löytyy muun muassa virtuaalisia tehdaskierroksia, puunkorjuuta hakkuukonesimulaattorilla, tietoa kestävästä metsien hoidosta, pohjoisista puulajeista ja biotuotetehtaan ekosysteemistä.

Vierailukeskuksen on suunnitellut ja toteuttanut kokemuksellisen markkinoinnin toimisto MKTG.

- Tämä on Suomen kokoisessa maassa erittäin merkittävä projekti. On hienoa nähdä, miten rohkeasti Metsä Group on lähtenyt esittämään liiketoimintansa kokemuksellisuuden kautta, iloitsee MKTG:n toimitusjohtaja Mikael Castrén.

Liiketoiminnan muuntaminen kokemuksiksi on tarkoittanut myös uusien teknologioiden hyödyntämistä. Keskuksesta löytyy esimerkiksi innovatiivinen variaatio perinteisestä Photo Boothista, jossa ollaan käytetty Applen uutta Depth Map API -teknologiaa. Vierailija saa Metsä Photo Boothista muistoksi kaksoisvalotuksella höystetyn Polaroid kuvan.

Keskuksessa on myös panostettu merkittävästi vahvoihin audiovisuaalisiin elämyksiin, jotka kertovat Metsä Groupin tarinaa kestävästä metsien hoidosta aina lopputuotteisiin asti.

- Kävimme läpi kaikki Metsä Groupin liiketoimintayksiköt ja mietimme yhdessä mitkä sisällöt ja teemat ovat oleellisia eri kohderyhmien kannalta. Halusimme hyödyntää uusinta teknologiaa samalla kun mietimme vierailijan kokonaiskokemusta, Castrén kertoo.

Yhteistyö Metsä Groupin ja MKTG:n välillä on ollut avainasemassa vierailukeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

- Pro Nemus on ainutlaatuinen mahdollisuus kertoa konsernimme menestystarinasta sekä suomalaisen metsäteollisuuden elinvoimaisuudesta ja tulevaisuudennäkymistä. MKTG on onnistunut tuomaan kaiken tämän eloon. Tästä kokonaisuudesta voimme olla ylpeitä, kertoo Metsä Groupin viestintäjohtaja Juha Laine.

Vierailukeskus on avoinna Metsä Groupin kutsusta metsänomistajille, asiakkaille, opiskelijoille ja muille sidosryhmille.