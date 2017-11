Metsäalan korkeakoulutetut tarvitsevat lisää työelämätaitoja

Baby in the Box – äitiyspakkauksen laaja historia esillä Tiedekulmassa ja Helsingin yliopistomuseossa 30.10.2017 10:37 | Tiedote

Helsingin yliopistomuseon Baby in the Box -näyttely valottaa äitiyspakkauksen kiehtovaa historiaa. Näyttely avataan 9.11.klo 14.00 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, ja se on esillä myös Helsingin yliopistomuseossa. Näyttelyn avajaisissa julkistetaan 80-vuotiaan äitiyspakkauksen uusi kuosi.