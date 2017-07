Metsäkanalintulaskennat käynnistyvät heinäkuun lopulla

20.7.2017 10:00 | Luonnonvarakeskus

Riistakolmioiden kesälaskenta-aika on tänä vuonna 28.7.–13.8.2017. Laskennassa ovat mukana metso, teeri, pyy ja riekko. Syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä.

Metsäkanalinnuilla on takana kolme heikkoa lisääntymiskautta. Huonot lintuvuodet ovat näkyneet myös saaliissa. Viime vuoden metsäkanalintusaalis oli pienin vuosikymmeniin.

Heinä-elokuun vaihteessa tehtävät riistakolmiolaskennat kertovat, miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut tänä kesänä.

– On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kolmio lasketaan suositeltuna aikana ja tulokset palautetaan heti laskennan jälkeen, Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntija Katja Ikonen korostaa.

Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolenvälin jälkeen ja lopullinen asetus tulee voimaan juuri ennen metsäkananlintujen metsästysajan alkua. Metsäkanalintujen metsästysajat löytyvät riista.fi-sivustolta 8.9.2017 lähtien.

6000 vapaaehtoista laskijaa tuhannella riistakolmiolla

Riistakolmiot ovat pysyviä, metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on neljä kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmen laskijan ketju kirjaa kaikki 60 metrin kaistalta lähtevät metsäkanalinnut. Yhden kolmion laskettu pinta-ala on 72 hehtaaria. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät.

Viime vuosina kesälaskentaan on osallistunut noin 6000 laskijaa tuhannella riistakolmiolla. Riistakolmioiden kesälaskennassa keskitytään metsäkanalintuihin, talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.

Lisätietoja:

Olli Kursula, vs. riistapäällikkö, Suomen riistakeskus, puh. 029 431 2242, olli.kursula@riista.fi

Katja Ikonen, asiantuntija (seurannat), Luke, puh. 029 5327 010, katja.ikonen@luke.fi

riistakolmiot.fi