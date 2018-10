Metsäkeiju Siiri Sinisiipi vie yhteiseen lukuhetkeen

Maijaliisa Dieckmannin Metsäkeiju Siiri Sinisiipi on iltasatujakirja yhteisiin, tärkeisiin lukuhetkiin.

Siiri Sinisiipi on hyväsydäminen metsänkeiju, joka auttaa mielellään niin eläimiä kuin ihmisiä. Siiri kuiskailee neuvoja lasten korviin, lennättää hopeapölyä kirjeiden ylle, puolustaa kiusattuja ja on paikalla silloin, kun sydämessä on salaisia murheita. Vaan mitä tekee Siiri, kun mökin ukko haluaa voittaa lotossa?

Yhdessä koettu iltasatuhetki on korvaamaton. Kuuntelevan lapsen on helppo heittäytyä tarinan maailmaan. Hänen sanavarastonsa ja lausetajunsa rikastuvat, mutta tärkeintä on kuitenkin olla tarinan äärellä. Maijaliisa Dieckmannin Metsäkeiju Siiri Sinisiipi kuljettaa juuri tällaisiin hetkiin.

Maijaliisa Dieckmann on tunnettu historiallisista lasten- ja nuortenromaaneistaan. Hän puhuu voimakkaasti yhteisten lukuhetkien puolesta.

Tekijä: Maijaliisa Dieckmann

Teos: Metsäkeiju Siiri Sinisiipi

ISBN: 9789523041851

Ilmestymispäivä: 18.10.2018