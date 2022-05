Metsäkoulutus ry tarjoaa Metsälehti Digin sisällöt alan opiskelijoille

Metsäkoulutus ry ja Metsälehti tarjoavat yhteistyössä Metsälehti Digi -sisältökokonaisuuden opiskelijoille maksutta käyttöön. ML-Digi sisältää selainpohjaisen Metsälehti verkkolehden, näköislehden, digitaalisen lehtiarkiston, kaiken verkon maksullisen sisällön, mukaan lukien laskurit. Etu koskee Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitoksia, joissa on yhteensä yli 3000 metsäalan opiskelijaa. Edun arvo on yhteensä 500 000 euroa lukuvuodessa. Etu alkaa 2022 syyslukukaudella. ML-Digi kuuluu Metsälehti tuoteperheeseen, se on maksullinen kaikille vapaasti tilattavissa oleva palvelu.

”Yhteistyön tavoitteena on oppimisympäristön rikastaminen laajamittaisella digitaalisella metsäsisällöllä ja -palveluilla edistämään opintoja. Samalla etu valmentaa opiskelijoita metsäalan käytäntöihin ja työelämään”, toteavat Metsäkoulutus ry:stä Ville Manner ja Metsälehdestä Pasi Myllymaa.



”Näemme ML-Digin sisältötarjonnan sijoituksena metsäalalle ja sen hyvinvoinnille pitkälle tulevaisuuteen. Samalla Metsälehti juhlistaa 25-vuotista taivaltaan myös verkkomediana”, kertoo Metsälehden Pasi Myllymaa.



Metsälehteen luottaa ja sitä lukee 220 000 (KMT 2021) metsänomistajaa, metsäalalla toimivaa ammattilaista ja metsäalasta kiinnostunutta henkilöä. Metsälehti ilmestyy 23 kertaa vuodessa. Metsäkoulutus ry edistää metsäalan koulutuksen vetovoimaa ja kehittää yhdessä jäsentensä kanssa metsäalan koulutusta sekä yhteistyötä.

