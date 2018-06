Metsäkustannus Oy on ostanut Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan

Metsäkustannus Oy on ostanut CGI Suomi Oy:ltä Karttakeskuksen pääasiassa kuluttajille suunnatut kustannus-, kartta- ja paikkatietoaineistoliiketoiminnat. Myös Karttakeskus-brändi siirtyy uudelle omistajalle. Ostettavan kokonaisuuden liikevaihto on noin 2,2 miljoonaa euroa, ja se siirtyy osaksi Tapio-konsernin medialiiketoimintaa 1.7.2018.

Kaupan kohteena oleva Karttakeskus julkaisee karttoja, kirjoja ja digisovelluksia kuluttajille ja oppimateriaalikäyttöön sekä tuottaa paikkatietoaineistoja yrityksille. Pääosa yrityksille tuotettavista paikkatietopalveluista jää CGI:lle.

Karttakeskuksen tuotteita ja brändejä ovat mm. Loisto-navigointiohjelmat, GT Reittikartat, Paraskartta, Autoilijan tiekartta, ulkoilukartat, retkeilyoppaat ja muut tietokirjat, jotka ovat kaikki vakiinnuttaneet asemansa oman aihepiirinsä johtotähtinä.

”Karttakeskuksen tuotteilla on erittäin vahva markkina-asema, ja brändinä se on poikkeuksellisen tunnettu ja luotettu kuluttajien keskuudessa. Nyt sovittu kauppa vahvistaa asemaamme monipuolisen metsä- ja luontotiedon sekä ulkoiluharrastajien sekä matkailijoiden kaipaamien tuotteiden kustantajana ja laajentaa liiketoimintaamme myös kartankustantajaksi ja paikkatiedon osaajaksi. Tällä on suuri merkitys koko Tapio-konsernin kannalta, sillä kartat ja paikkatieto ovat keskeisessä roolissa hyvin suuressa osassa konsernimme palveluita. Pystymme nyt myös aiempaa paremmin vastaamaan monikanavaisuuden tarpeisiin”, kertoo Metsäkustannus Oy:n toimitusjohtaja Outi Karemaa.

”Sovittu kauppa luo vahvan pohjan Karttakeskuksen kuluttaja - ja aineistoliiketoiminnan tulevaisuudelle CGI:n keskittyessä yritysten ja julkishallinnon paikkatietopalveluihin. Uskomme Metsäkustannuksen pitkäjänteiseen sitoutumiseen kustantajana sekä kykyyn sopeutua ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita muuttuvassa ympäristössä. Käytyjen neuvotteluiden aikana on vahvistunut luottamus siihen, että Karttakeskuksen kuluttaja- ja aineistoliiketoiminta ja tunnettu Karttakeskus-brändi siirtyvät omistajalle, jolla on aito halu vaalia ja kehittää niitä jatkossakin”, sanoo CGI:n paikkatietopalveluista Suomessa vastaava johtaja Vesa Niinistö.

Metsäkustannus Oy kuuluu Tapio-konserniin, jonka toiminta kattaa median ja kustantamisen lisäksi metsäbiotalouden konsultointipalvelut, auditoinnit, koulutukset ja tietotuotteet.