Metsälän tila ja sadat muut avaavat ovensa Lähiruokapäivänä 10. syyskuuta!

Lähiruokapäivän aikana yleisöllä on mahdollisuus tutustua erilaisten tuottajien toimintaan sekä ostaa tuoreita raaka-aineita suoraan tekijöiltä ympäri Suomen. Eri kohteissa kävijöillä on mahdollisuus tutustua muun muassa paikan eläimiin, koneisiin, tuotannon prosesseihin, pihapiiriin, lähiruokaan, makujen maailmaan sekä maaseudun elämyksiin. -

Lähiruokapäivältä odotamme hyviä kohtaamisia ja uteliaita ihmisiä, joiden kysymyksiin pääsisimme vastaamaan ja kertomaan lisää työstämme sekä lähiruuan tärkeydestä, Milla Metsälä toteaa. Odotamme myös, että pääsemme tarjoamaan ihmisille herkullisia makuelämyksiä lampaan luonnonlaidunlihasta ja hunajasta, Henkka Metsälä lisää.

Myynnissä on Metsälän tilan omia karitsan- ja lampaanlihatuotteita sekä villalankoja, taljoja, huovutustuotteita, saippuoita ja käsitöitä. Tapahtumapäivän ajaksi aukeaa myös lähiruokatori, jossa on myynnissä Lammin ja Tuuloksen alueen lähituottajien tuotteita, kädentaitajien töitä sekä paikallista hunajaa.

Vierailijat pääsevät tapahtumapäivänä myös nauttimaan maalaismiljööstä, rapsuttelemaan lampaita, ottamaan selfien karitsan kanssa sekä tutustumaan Hunaja Niinan esittelymehiläispesään. Hunaja Niinan mehiläispesiä löytyy myös Metsälän tilan mailta ja voitkin ostaa näiden mehiläisten hunajaa myös Lähiruokapäivänä.

- Ehdottomasti kannattaa lähteä tutustumaan tiloihin! On olemassa paljon erilaisia mielenkiintoisia tiloja ja mitä enemmän ihmisiä on liikenteessä, niin sen parempi tapahtumapäivä. Kun on lähiruuasta kyse, niin parasta on lähteä näkemään ja kokemaan tilalle mistä se ruoka oikein tulee, Metsälät kannustavat.

Valtakunnallinen Lähiruokapäivä järjestetään jo seitsemättä kertaa ja osallistuvia toimijoita riittää ympäri Suomen. Lähiruokapäivä on oikea maku- ja elämysmatka suomalaisen lähiruuan pariin: päivän aikana pääsee tutustumaan lähialueen ruoantuottajien monipuoliseen kirjoon, aina perinteisistä maatiloista riistayhdistyksiin, pienpanimoihin ja jatkojalostajiin.

Mukaan ovensa avaamaan kutsutaan ruoantuottajien ohella erilaisia maaseudun toimijoita ja yrityksiä aina matkailu- ja elämyspalveluista erilaisiin yhdistyksiin ja ruoka-alan ammattilaisiin.

Osallistuvien tilojen, muiden kohteiden hakutoiminto sekä lisätietoa Lähiruokapäivästä löytyy osoitteesta www.lähiruokapäivä.fi. Lähiruokapäivän järjestäjäksi taas voi ilmoittautua tapahtumapäivään 10.9.2022 mennessä osoitteessa www.ostatilalta.fi/ryhdy-jarjestajaksi/.