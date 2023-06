Metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään paahderinteillä

Paahderinteiden hoidon toimintaohjelmalla halutaan tuoda esiin paahde-elinympäristöjen merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä lisätä metsätoimijoiden osaamista niiden tunnistamisessa ja hoidossa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Tapio Palvelut Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

- Hankkeen tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille paahderinteiden ja muiden paahteisten elinympäristöjen monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo esittelee.

‍Juuri valmistunut verkkokurssi on kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytössä maksutta Metsäteollisuus ry:n verkkosivuilla. Paahde-elinympäristöistä tehty opas löytyy myös samalta sivustolta. Opas ja verkkokurssi auttavat metsäammattilaisia tunnistamaan paahde-elinympäristöt ja niihin soveltuvat luonnonhoidon keinot aiempaa paremmin. Oppaassa ja verkkokurssissa muistutetaan myös vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksista. Osana hanketta järjestetään myös maastokoulutusta metsäteollisuusyritysten asiantuntijoille.

Paahde-elinympäristöt ovat monimuotoisuuden erityiskohteita

Paahdeympäristöt ovat laaja ryhmä luontotyyppejä, joita luonnehtivat avoimet, lämpimät, kuivat ja äärevät olosuhteet. Ne ovat lajistoltaan monimuotoisia ja useiden taantuneiden ja uhanalaisten eliölajien elinympäristö. Paahdeympäristöjä tavataan etenkin hiekka- ja soraharjujen rinteillä sekä dyynimetsissä koko maassa.

Monet harjujen paahderinteet kärsivät umpeenkasvusta, mikä on seurausta esimerkiksi metsäpalojen aikaisempaa tehokkaammasta torjumisesta. Tämän seurauksena monet paahde-elinympäristöjen lajit ovat uhanalaisia ja vaativat säilyäkseen aktiivisia hoitotoimia.

Kaikista uhanalaisista metsälajeista paahteisten metsien lajeja on 7 %. Kuitenkin kyseisten elinympäristöjen osuus koko metsäpinta-alasta on hyvin pieni. Kohdentamalla monimuotoisuustoimia paahde-elinympäristöihin voidaan pienellä metsäpinta-alalla edistää suuren lajijoukon tilaa.

Paahdeympäristöjen lajit hyötyvät häiriöistä, jotka syntyvät metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä. Puuston harvennus, pienaukkojen tekeminen sekä maanpinnan rikkominen ovat yleensä avainasemassa paahdeympäristön hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.

‍‍Osa metsäsektorin pitkäjänteistä monimuotoisuustyötä

‍Metsäteollisuus on edistänyt metsien monimuotoisuutta yhdessä metsäsektorin ja muiden kumppaneidensa kanssa vuosikymmenten ajan. Nyt aloitettu metsäteollisuuden paahderinteitä koskeva toimintaohjelma on jatkumoa vuonna 2021 aloitetulle lehtojen hoidon toimintaohjelmalle. Lehtometsien merkitys luonnon monimuotoisuudelle onkin erityisen suuri, sillä metsien uhanalaisista lajeista lähes puolet elää lehdoissa.

Kumpikin toimintaohjelma ovat osa vuonna 2016 käynnistettyä metsäympäristöohjelmaa. Metsäympäristöohjelman tavoitteena on edelleen kehittää metsäteollisuuden toimintaa metsiin liittyvissä monimuotoisuus- ja ympäristöasioissa sekä lisätä aktiivista ja avointa viestintää. Ohjelmien toimia ja oppeja hyödynnetään myös koko puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustyössä ja syksyllä 2023 julkaistavassa monimuotoisuustiekartassa.

Tutustu paahde-elinympäristöistä tehtyyn oppaaseen ja verkkokurssiin täällä.

Lisätiedot: Tiina Vuoristo, päällikkö, kestävä kehitys, Metsäteollisuus ry, +358 40 542 5365, tiina.vuoristo@forestindustries.fi.

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 74 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työelämäpoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 74,000 people. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.