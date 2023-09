Metsämarssi-viikko on täällä! – Tutustu tapahtuman ohjelmaan

Ei ole leivän voittanutta! – Ensi viikolla vietetään Leipäviikkoa 8.9.2023 10:08:47 EEST | Tiedote

Suomalaiset ovat innokkaita leivänsyöjiä, ja leipä on aina ollut tärkeä osa suomalaista ruokapöytää. Useat perinteiset sanonnat, kuten "Leipä miehen tiellä pitää" ja "Väärintekijä joutuu leivättömän pöydän ääreen," kertovat leivän keskeisestä roolista suomalaisessa kulttuurissa. Leipä on niin merkityksellistä, että kuuleepa joskus viitattavan kaikkeen ruokaan leipänä. Vanhat sanonnat muistuttavat myös edelleen ajankohtaisesti, että ruokahävikkiä kannattaa aina välttää ja ruokaa pitää kunnioittaa, sillä ”Leipää ne on murusetkin” ja ”Leipää se on leivän kannikkakin.”