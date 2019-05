Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry haastaa vallitsevan metsähoitokäytännön

Lehdistötiedote 7.5.2019. Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry on perustettu edistämään jatkuvapeitteisen metsänhoidon tunnettuutta ja käyttöä Suomen metsien hoidossa. Yhdistys tähtää monipuolisen tutkimus- ja kokemustiedon välittämiseen tavoitteenaan edistää metsäluonnon monimuotoisuutta, monikäyttöisyyttä, ympäristönsuojelua ja metsänomistajalle kannattavaa metsätaloutta.

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry haastaa vallitsevan, pääasiassa avohakkuisiin perustuvan metsänhoitokäytännön jatkuvan kasvatuksen periaatteella ja korostaa toiminnassaan kolmea pääteemaa:



1. Korkea tuottavuus: Metsänomistajalle jatkuvan kasvatuksen käyttäminen tarjoaa paremman tuottavuuden ja merkittävästi alhaisemmat metsänhoitokustannukset. Näin hoidettu metsä myös kestää erilaisia tuhoja ja sopeutuu muutoksiin huomattavasti paremmin kuin viljelymetsä sekä tuottaa arvokasta, hyvälaatuista puuta.



2. Luonto- ja ympäristöarvot: Jatkuva kasvatus turvaa metsien säilymisen metsinä ja todellisina hiilinieluina ja -varastoina sekä palauttaa metsien luonnollisen hydrologisen kierron vesistöjä pilaamatta. Se myös lisää talousmetsien luonnon monimuotoisuutta.



3. Kokonaisvaltainen vaikuttavuus: Jatkuvapeitteisyyden säilyttävä metsänhoito mahdollistaa metsien monipuolisen ja kestävän käytön, kuten luontomatkailun, marjastuksen, sienestyksen ja muun virkistyskäytön sekä säilyttää metsämaiseman kauneusarvot merkittävästi nykyistä paremmin. Myös metsien kansanterveydellinen merkitys kohentuu. Erilaisilla metsän sosiaalisilla ja kulttuurisilla arvoilla on merkittävä kansantaloudellinen merkitys.



Yhdistys:

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry on perustettu paikkaamaan metsienhoidon ohjeistuksessa olevaa aukkoa ja täydentämään liian yksipuolista tietoa metsienhoidon vaihtoehdoista. Valitulla metsänhoitotavalla on paljon suurempi merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin esimerkiksi liikenteen päästöillä. Yhdistys korostaa monipuolisen ja kokonaisvaltaisen asioiden tarkastelun tärkeyttä suomalaisen metsäomaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Se kannustaa metsänomistajia, metsäteollisuutta ja metsäluonnosta kiinnostuneita haastamaan vallalla olevat metsänhoitokäytännöt monipuoliseen tutkittuun tietoon perustuvilla ja tulevaisuutta turvaavilla valinnoilla.





www.jatkuvakasvatus.fi

Yhdistys osallistuu WWF:n torstaina 9.5. järjestämään metsän jatkuvaa kasvatusta käsittelevään seminaariin, tervetuloa mukaan. Tilaisuus järjestetään Finlandia-talolla.



Yhdistyksen hallitus:



Sampo Manninen

puheenjohtaja

040 515 0880

sampo.manninen@jatkuvakasvatus.fi

Mai Suominen

MMT, varapuheenjohtaja

050 322 4363

mai.suominen@jatkuvakasvatus.fi

Harri Heinonen

sihteeri

040 759 9908

harri.heinonen@jatkuvakasvatus.fi

Yrjö Norokorpi

dosentti, hallituksen jäsen

040 591 1146

yrjo.norokorpi@jatkuvakasvatus.fi

Juuso Joona

MMM, hallituksen jäsen

050 360 9632

juuso.joona@jatkuvakasvatus.fi