Metsän lumo houkuttelee kaikenikäiset lukijat tutustumaan lähimetsien elämään

Metsän lumo on kiinnostava ja vankka tietopaketti puista, luonnosta ja vuodenajoista sekä siitä, mikä merkitys puilla on ihmisten, eläinten ja koko maapallon hyvinvoinnille. Kirjasta löytyy myös hauskoja vinkkejä metsän antimien hyödyntämiseen sekä luonnon tapahtumien seuraamiseen eri vuodenaikoina.

Puut olivat ennen suomalaisille pyhiä. Jokaisen talon pihalla oli iso puu, jota ei saanut vahingoittaa, jolta kysyttiin neuvoa ja jolle kerrottiin surut. Oli puita, joihin kiipeiltiin ja rakennettiin majoja. Maapallon metsät ovat nykyisin kovaa vauhtia vähenemässä ja esimerkiksi Euroopan 454 puulajista noin 70 on jo äärimmäisen uhanalaisia.

Lähde tutkimusmatkalle luontoon!

Kirja houkuttelee lähtemään luontoon ja lumoutumaan metsästä. Opit ymmärtämään puita, luomaan oman luontoyhteytesi ja voit kirjan avulla seurata, mitä luonnossa tapahtuu eri vuodenaikoina; miten elämä puhkeaa kasvuun keväällä, mitä muurahaiset ja siilit puuhaavat, kuinka puut vaihtavat väriä syksyllä.

Metsän lumo sopii mainiosti myös oheislukemiseksi kouluihin. Kirjan loppuun on koottu lista lapsille sopivista luontoretkikohteista.

Sinikka Piippo on tunnettu kasvitieteilijä, biologi ja tietokirjailija. Teksteillään Piippo haluaa jakaa mielenkiintoa ja kunnioitusta, joita tuntee puita ja luontoa kohtaan. Hän on pienestä pitäen seurannut luonnon kulkua ja puista on tullut rakkaita ystäviä. Piipon pihalla kasvaa 19 Suomen luonnonvaraista puuta ja lisäksi monia muita lajeja. Kasvien lisäksi hänen harrastuksiinsa kuuluvat kirjat, kissat ja valokuvaus.

Anu-Riikka Lampinen on pirkanmaalainen kuvittaja, taiteilija ja graafinen suunnittelija, jolla on työhistoriaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parissa erityisopettajana. Kuvittajana häntä kiehtovat erityisesti luonto ja lapsille suunnatut tarinat.

Kirjan tiedot: Sidottu, koko A4, 120 sivua, runsas nelivärikuvitus

