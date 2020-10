Metsänhoitoyhdistys Savotta on Vuoden Kymppi

Metsänhoitoyhdistys Savotta on valittu metsänhoitoyhdistysten Vuoden Kympiksi. MTK myöntää Vuoden Kymppi tunnustuksen vuosittain metsänhoitoyhdistykselle tai metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilölle ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä metsänomistajaorganisaation jäsenten ja muiden metsänomistajien palvelusta.

Valintaraati piti erityisen arvokkaana, että Savotta on edistänyt metsänhoitoyhdistystoimintaa ja kestävää metsätaloutta ansiokkaasti myös ulkomailla. Kehitysyhteistyöorganisaatio FFD:n kautta Savotan johtaja Rauno Karppinen on vienyt yhdistys- ja metsänhoito-osaamista mm. Vietnamiin, jossa paikallinen metsäosuuskunta on juuri saanut ensimmäisen PEFC-sertifikaattinsa.

Muina perusteluina mainitaan Mhy Savotan vahva alueellinen vaikuttaminen ja laadukas asiakaspalvelu, Savotan Puoti -kauppakonseptin kehitystyö sekä hyvä suoriutuminen keskeisissä laatumittareissa.

”Olemme kehittäneet määrätietoisesti palveluitamme ja haluamme olla edelläkävijä jäsentemme metsäomaisuuden hoitamisessa. Tästä on huolehtinut ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstömme. Toimihenkilömme tekevät hienoa työtä metsänomistajan eteen. Mhy Savotta on ollut mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle. Hyvä huomata, että osaaminen, yhteistyö ja tulokset toimivat niin Ylä-Savossa kuin keskisessä Vietnamissa ja näiden välillä. Tämä tunnustus on omiaan nostamaan omanarvontuntoa ja kannustamaan meitä entistä laadukkaampaan toimintaan”, kertoo Mhy Savotan johtaja Rauno Karppinen.

Metsänhoitoyhdistys Savotta toimii Iisalmen, Sonkajärven, Vieremän, Kiuruveden, Lapinlahden, Varpaisjärven, Pielaveden, Juankosken, Kaavin ja Nilsiän alueilla. Jäseniä yhdistyksellä on 8 200 ja toimihenkilöitä 44. Mhy Savotta tarjoaa metsänomistajille kaiken kattavat palvelut metsien hoitoon ja käyttöön sekä metsäomaisuuden hallintaan.

Vuoden Kymppi on tunnustus, jonka MTK myöntää vuosittain joko metsänhoitoyhdistykselle tai yhdistyksen toimihenkilölle. Vuoden Kymppi julkistettiin MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Jyväskylässä 29.10. ja palkittiin taiteilija Timo Laitalan öljyvärimaalauksella ”Nostalgia Mänty”.