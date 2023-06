Metsäntuntijat-podcast: Parhaan luontokokemuksen jäljillä

Anni Kytömäelle metsä on aina ollut yksinolon tyyssija ja rauhoittumisen paikka. Vasta myöhemmällä iällä luonto ja sen lajisto alkoivat kiinnostaa. Luontokartoittajaksikin aikoinaan opiskelleen Kytömäen romaaneissa luonto on aina jossain roolissa.

Antti Huttunen syntyi metsän keskelle maaseudulle, joten luonnossa liikkuminen on aina ollut kiinteä osa hänen elämäänsä. Luonnossa liikkujana Huttunen kuvailee olevansa "väärin retkeilijä". Ihmisillä on paljon mielipiteitä siitä, mikä on oikea tapa liikkua luonnossa, hän sanoo. Minä tykkään esimerkiksi kuunnella musiikkia luonnossa, mikä on joillekin ihan kauhea ajatus, koska ei kuule luonnon ääniä.

Pidän työssäni siitä, että siihen yhdistyy oma luontoharrastus, Aino Wuolijoki sanoo. Tapio kustantaa kirjoja kahdella eri kustantajanimellä: Tapio ja Karttakeskus. Wuolijoki kustantaa Karttakeskuksen retkeilyaiheisia kirjoja, ja Heli Virtanen Tapion metsäaiheisia kirjoja.

Kytömäki tykkää liikkua mahdollisimman koskemattomassa aarniomaisessa metsässä. Monimuotoinen ikimetsä ruokkii kirjailijan ajatustyötä. Luonnossa pääsee hyvin pois omasta päästään ja eläytymään päähenkilön maailmaan ja tajuntaan, hän kuvailee kirjoittamisprosessiaan.

Myös Huttunen liikkuu mielellään monimuotoisessa ja monipuolisessa luonnossa, mutta sellaista voi löytyä myös talousmetsästä. Pääasia, että maisema vaihtelee mäntyvaltaiselta alueelta kuusikkoon, sieltä rehevään lehtomaiseen purolaaksoon ja avokalliolle, Huttunen kuvailee. Hänen retkeilyssään näkyy myös seikkailullinen ulottuvuus. Yleensä saan vinkin jostain hienosta kohteesta, ajan sinne, parkkeeraan auton ja pusken ryteikön kautta kohteeseen. Vaikka polkuakin pitkin pääsisi, tykkään siitä, ettei tiedä mitä on edessä.

Heli Virtanen lisää, että aarniometsän tuntu ei ole sellainen, mitä suurin osa ihmisistä luonnossa liikkumiselta hakee. Osaa voi jopa pelottaa metsässä, jos luontosuhde on kovin etäinen. Silloin avara talousmetsä voi olla se, mistä nauttii, jatkaa Wuolijoki.

Kun Wuolijoki kustantaa uutta retkeilykirjaa, hän joutuu tarkkaan pohtimaan, kannattaako esitellä luontoarvoiltaan arvokkaita ja koskemattomia paikkoja – vai onko parempi pitäytyä hyvin tunnetuissa kohteissa, joissa on jo palvelurakenteet ja reitit olemassa.

Huttunen tunnistaa saman ongelman omassa työssään. Retkipaikka-blogin kasvaessa hoksasin, että kun kirjoittaa jostain tietystä paikasta, siellä saattaa käydä tuhansia kävijöitä vuoden aikana. Se on pakottanut karsimaan herkimpiä paikkoja pois, hän sanoo.

Huttunen kannustaa ihmisiä lähtemään ulos matalalla kynnyksellä. Aina ei tarvitse lähteä kansallispuistoon, vaan myös lähiluonnossa voi seikkailla ja saavuttaa elämyksiä.

