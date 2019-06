Entinen EU:n tiede- ja tutkimus- sekä ympäristöasioista vastannut komissaari Janez Potočnik on valittu Euroopan metsäinstituutin EFI: n korkean tason tiede-politiikkafoorumin ThinkForestin puheenjohtajaksi. Slovenialainen Potočnik seuraa tehtävässä entistä Ruotsin pääministeri Göran Perssonia. ThinkForest-foorumin tehtävänä on koota yhteen päättäjiä, tutkijoita ja metsäpolitiikkaan vaikuttavia sidosryhmiä sekä vaikuttaa ja ylläpitää metsä- ja biotaloutta koskevaa keskustelua.

Potočnik toimii tällä hetkellä monissa kansainvälisissä kierto- ja biotalouden organisaatioissa puheenjohtajana ja neuvonantajana. Potočnik on yksi keskeisiä kiertotalouskäsitteen kehittäjistä sekä EU:n kiertotalousstrategian käynnistäjistä. Hänet tunnetaan linkkinä ja vaikuttajana tiedeyhteisön ja poliittisen päätöksen teon välillä.

-Metsäpolitiikassa voidaan yhdistää taloudelliset ja ilmastopolitiikan tavoitteet. On tärkeä ymmärtää, että metsien kestävyyttä tulee arvioida kokonaisvaltaisesti sen taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä käsin, painottaa Potočnik.

Potočnik näkee metsien roolin merkityksen koko ekosysteemin säilymisessä. - Metsät ovat todellinen aarre monessakin mielessä. Samalla kun suojelemme metsien kulttuurista perintöä, voimme tuottaa metsästä uusiutuvaan materiaaliin pohjautuvia kierrätettäviä tuotteita.

-Kestävä metsätalous tulee siis ymmärtää sekä suojelun että taloudellisen toiminnan näkökulmasta. Jotta metsien talouskäyttö on mahdollista tulevinakin vuosikymmeninä, niitä tulee hoitaa kestävästi. Yksi keskeinen EFI:n rooli on tarjota näistä asioista tieteellisiä vastauksia poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon. Kaikella tieteellä on tarkoituksensa. Tämänkin tehtävän päämäärä on osallistua ja rikastuttaa tieteen keinoin poliittisia päätöksiä.

Tutkimustietoa metsistä poliittiseen päätöksentekoon

Metsätiedon välittäminen EU:n päätöksentekoon on Potočnikin mielestä tärkeä tavoite, koska faktatietoa metsistä tarvitaan lisää. - Metsistä keskustellaan yhä enemmän ympäristö- ja maankäytön näkökulmista. Metsäkeskustelua tuleekin katsoa erityisesti siinä kontekstissa, miten linkittää biotalousratkaisut osaksi kiertotaloutta. Kun se tehdään oikealla tavalla, siinä on valtavasti potentiaalia.

-Metsät, kestävä metsätalous ja sen tuotteet tarjoavat suurimmat mahdollisuudet kiertotalouden ja biotalouden yhdistämiseen. Tässä Euroopan metsäinstituutilla on keskeinen rooli ja tehtävä, muistuttaa Potočnik.

Foorumin puheenjohtajuus on Potočnikin mielestä luonnollinen jatke aikaisemmalle uralle ja nykyiselle työlle bio- ja kiertotalouden strategioiden parissa. - Kun etsimme keinoja ilmastomuutoksen hidastamiseen ja monimuotoisuuden säilymiseen, metsien tapaisten resurssien käyttö on aivan ytimessä, koska maailmanlaajuisesti metsät ovat niin suuri resurssivaranto.

-Euroopan metsäinstituutissa on erinomaista kokonaisvaltaista metsäosaamista ja näkemystä metsien tasapainoisesta ja kestävästä käytöstä sen kaikissa merkityksissä. Metsien ekosysteemiä on ylläpidettävä tasapainoisella tavalla ja sopeutettava niiden talouskäyttö johdonmukaisella ja oikealla tavalla. Kun kyseessä on yksi tärkeimmistä luonnonvaroista, näen tämän suurena mahdollisuutena edistää metsien käyttöä osana bio- ja kiertotaloutta.

Metsäpolitiikalla on Potočnikin mukaan keskeinen rooli ilmastopolitiikassa. - Voi sanoa, että kaikki metsissä tehtävät toimet vaikuttavat ilmastoon. Suomen kaltaisissa metsämaissa on vanha lainsäädäntö, jolla on kyetty turvaamaan metsien monimuotoisuus ja estämään metsien hävittäminen, mitä tapahtuu monilla alueilla maailmassa.

- Metsien potentiaali ja kapasiteetti ymmärretään metsämaissa, koska se ymmärrys on meidän geeneissämme. Me haluamme säilyttää läheisen metsäsuhteen, mistä on hyvä kertoa niillekin, joilla ei ole metsää. Metsäsuhdetta halutaan vaalia, koska metsällä on myönteisiä hyvinvointivaikutuksia virkistyskäytön ja esimerkiksi matkailun kasvun myötä.

Metsät ovat kiertotalouden mahdollistajia

Natura 2000-suojeluohjelmaa Potočnik pitää onnistuneena. - Esimerkiksi Slovenialla on tässä ohjelmassa 37 prosenttia suojeltua maa-alaa. Euroopan suojelualueet on aina perustettu siten, että niillä pyritään tasapainoon asukkaiden elämän ja talouden turvaamiseksi, mutta samaan aikaan suojellaan metsien monimuotoisuutta seuraaville sukupolville.

-Metsät voivat turvata tuleville sukupolville samat mahdollisuudet kuin meillä on. Meidän ei pidä hoitaa metsiä siten, että käärimme niistä taloudellisen hyödyn ja jätämme kustannukset muille.

Metsillä on Potočnikin mukaan suuri rooli kiertotalouden mahdollistajana. - Puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata monia fossiilipohjaisia tuotteita esimerkiksi pakkaus- ja tekstiiliteollisuudessa. Tätä mahdollisuutta tulee hyödyntää. Samoin puurakentaminen kasvaa nopeasti, koska puu rakennuksessa sitoo hiiltä ja toimii hiilivarastona. Puurakentamista tulee lähestyä elinkaaren näkökulmasta.

- Kysymyksen ydin on, kuinka suuri osa nykyisestä tuotannosta on korvattavissa uusiutuvilla tuotteilla. Mielestäni kaikkea kulutustavaraa ei tarvitse korvata, koska tuotteiden käyttö vain kiihtyisi. Ensin tulee vähentää fossiilipohjaisten tuotteiden ja tavaroiden käyttöä ja sen jälkeen niitä tulee korvata uusiutuvilla materiaaleilla. Näin kysymys linkittyy bio-ja kiertotalouteen, muistuttaa Potočnik.

-Samaan aikaan kun sanomme että metsän rooli on taloudellinen, meidän tulee suojella ekosysteemiä. Ekosysteemi puhdistaa ilmaa ja suojelee monimuotoisuutta, nämä ovat asioita, joita emme aina osaa arvostaa tarpeeksi.

Markku Laukkanen



Artikkeli on osa Metsämiesten Säätiön "Metsä vastaa" -viestintähanketta, jossa julkaistaan ajankohtaisia suomalaisia ja eurooppalaisia haastatteluja sekä puheenvuoroja kestävästä metsätaloudesta ja sen uusista trendeistä. Sarjan tavoitteena on esitellä monipuolisesti metsäalan tutkijoiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ajankohtaisista metsätalouteen liittyvistä aiheista. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Toimittaja Markku Laukkasen toimittamat artikkelit julkaistaan myös Säätiön https://www.mmsaatio.fi - sivuilla.