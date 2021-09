Metsäravintola Nielu on Suomen paras ruokamatkailutuote 2021

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä kärkituotteita sekä vahvistaa aitoa yhteistyötä.

Palkinnot luovuttivat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja Senior Director Kristiina Hietasaari (Visit Finland / Business Finland) Helsingin kaupungintalolla järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa.

Voittajassa yhdistyvät ruokamatkailun elämyksellisyys ja uudenlainen ajattelu

Suomen paras ruokamatkailutuote -palkinnon voitti Metsäravintola Nielu (Bites&Bubbles Oy), joka arviointiraadin mukaan on upea ja tyylikkäästi erilainen ravintola, jossa todellinen fine dining tuodaan keskelle suomalaista metsää.

Ruokamatkailutuote on helposti saavutettavissa, ja vastuullisuus sekä ekologiset ulottuvuudet on huomioitu ravintolan konseptissa.

– Illallinen metsässä Nuuksion kansallismaisemassa on ylistys ruokamatkailua ja -kulttuuria kohtaan. Metsänsuojelu ja yhteiskuljetukset ravintolaan tukevat hienosti ympäristönäkökulmaa. Asiakas kokee tekevänsä samalla hyvää ostaessaan tuotteen. Kotimaisten raaka-aineiden, kuten villiyrttien, käyttö on onnistunutta. Metsäravintola Nielussa erottuvat elämyksellisyys ja uudenlainen ajattelu, summaa raati.

Vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuva ruokamatkailu sai kiitosta

Hungry for Finland -kilpailulla on tarkoitus rohkaista ruoka- sekä matkailuverkostoja kehittämään vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailua. Tänä vuonna erityistavoitteena oli lisäksi saada mukaan uusia tuotteita, joilla korona-ajasta noustaan. Kilpailuun pystyi siis osallistumaan uudellakin kehitteillä olevalla ratkaisulla.

Kilpailuun osallistui 77 ruokamatkailutuotetta Suomesta, joista 33 oli kehittämisvaiheessa. Pääpalkinnon lisäksi kilpailussa valittiin kolme merkittävää ruokamatkailutekoa ja jaettiin viisi kunniamainintaa eri ruokamatkailutuotteille.

Merkittävä ruokamatkailuteko -tunnustuksen saivat Kyrö Distilleryn illallispaketti, Ravintola Nokan Menu Nokka ja Taste of Slow Häme -tuote, jonka taustalla on Taste of Häme -verkosto (Hahkialan Kartano, Pekkolan tila, Iloranta ja Tiirinkoski).

Kunniamaininnat saivat Gastrojuna/Gastrotrain (GreenEscape Oy), Lapland Hotelsin hotelliaamiainen, Päivä muikunkalastajan mukana (Activity Maker ja Ovaskala) ja Wine in the Woods (Finland Naturally Experiences).

Finaalissa niin ikään mukana ollut Pohjois-Savon tuotetarjonta sai kokonaisuutena yhden kunniamaininnan. Kokonaisuuteen kuuluvat SATOA Kuopio Food Festival- ja SATOA Goes WILD -ruokafestivaalit sekä European Region of Gastronomy -juhlavuosikokonaisuus, jonka on toteuttanut Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria.

Mikä Hungry for Finland?

Vuonna 2015 ensimmäisen kerran järjestetty Hungry for Finland -kilpailu (H4F) on osa ruokamatkailun kansallista kehittämistä, jota koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Arviointiraadin muodostivat seuraavat tahot, jotka ovat myös kilpailun rahoittajia: maa- ja metsätalousministeriö, Business Finland / Visit Finland, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK / Lomalaidun ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, D.O. Saimaa / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Suomen Keittiömestarit ry ja Helsingin kaupunki.