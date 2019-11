Metsäteollisuuden hiljainen tieto kuuluviin – ensimmäinen Co-Innovation -rahoitus Jyväskylän yliopistoon

Maailma muuttuu digitalisaation myötä. Muutokset koskettavat myös Suomen talouden kulmakiveä, metsäteollisuutta.

SEED - Solid value of digitalisation in forest industry -projektin vision mukaisesti digitalisaatio mahdollistaa metsäteollisuuden merkittävän tuottavuuden parantamisen, kilpailukyvyn kehittämisen ja aseman vahvistamisen maailmanmarkkinoilla. Hanke kokoaa yhteen kolme tutkimuslaitosta, kahdeksan yrityspartneria sekä projektin ekosysteemiin osallistuvat yhdeksän yritystä.

Business Finland on myöntänyt professori Pertti Saariluoman johtamalle tutkimusryhmälle 132 000 euroa osana SEED-hankkeen saamaa Co-Innovation -rahoitusta. Rahoitus on ensimmäinen laatuaan Jyväskylän yliopistossa.

SEED-kokonaisuuden neljä keskeistä aluetta ovat operatiivinen huippuosaaminen, digitaaliset kaksoset ja tuottavuus, tulevaisuuden työympäristö ja hiljainen tieto sekä ekosysteemien orkesterointi alustataloudessa. Saariluoman ja Jyväskylän yliopiston osuus on tutkia, kehittää, suunnitella ja prosessoida hiljaista tietoa.

– Digitalisaatio muuttaa työtä ja prosesseja. Se mielletään monesti kapeakatseisesti vain teknologiseksi ja tekniseksi prosessiksi, vaikka teknisetkin prosessit ovat pohjimmiltaan inhimillisiä, Saariluoma muistuttaa.

Hiljainen tieto tulee saada osaksi uusien työntekijäsukupolvien osaamista, mutta sen siirtyminen suurten digitaalisten harppausten aikakaudella ei ole itsestään selvää. Hankkeen aikana metsäyhtiöt avaavat ovensa tutkimukselle ja sovelluskehittäjille, tavoitteenaan saattaa syntyneet konseptit nopeasti myös käyttäjien kokeiltavaksi ja lopulta markkinoille.

– SEED on moniosaamisprojekti. On hienoa, että konsortiota on koottu eri alojen asiantuntijuuksia kunnioittaen ja huomioiden, Saariluoma toteaa.

Kaksivuotisen hankkeen kokonaisvolyymi on yli 7 miljoonaa euroa, ja sen päärahoittajana toimii Business Finland.

Professori Pertti Saariluoma, pertti.saariluoma@jyu.fi, +358 50 3732142

Lisätietoja Co-Innovation rahoitusmuodosta: Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, ris@jyu.fi