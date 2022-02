Metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää kustannustehokkaita ratkaisuja merenkulkuun

Matkalla EU:n reunalta maailman markkinoille suomalaiset vientituotteet kohtaavat sekä maantieteellisen etäisyyden että talven asettamat haasteet. Ministeriön mukaan logistiikkakustannukset Suomelle voivat kasvaa verrokkimaita enemmän. Globaaleilla markkinoilla tällaisia lisäkustannuksia ei voi viedä tuotteiden hintoihin.

- Tarvitaan selkeää tahtotilaa lieventää vientiteollisuuden kilpailukykyhaittoja. Metsäteollisuuden tuotteilla voidaan saavuttaa globaaleja ilmastohyötyjä, mutta vain jos ne pääsevät sujuvasti ja kustannustehokkaasti maailman markkinoille, toteaa Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Alina Koskela.

Suomen suhteellinen kilpailukyky uhkaa heiketä ilman jäävahvisteisille aluksille suunnattuja helpotuksia. Komissio ei ole esittänyt helpotuksia talvimerenkululle, vaikka jäävahvistettujen alusten polttoaineiden kulutus ja päästöt ovat korkeammalla tasolla. Jäävahvisteisilla aluksilla on merkittävää vaikutusta merenkulun turvallisuuteen sekä toimitusvarmuuteen erityisesti alueilla, joissa on paljon jäissäkulkua.

Vaikutusarviossa tulisi nähdä, että esimerkiksi päästöoikeuden hinta on jo nyt lähellä 100 euroa. Laskelmissa on nyt käytetty enintään 80 euron hintaa. Tulevaisuuden lisäkustannuksia arvioitaessa pitäisi tarkasteluun ottaa mahdollisuus, että päästöoikeuden hinta kohoaa huomattavasti.

- On tärkeää, että Suomen esityksille löytyisi tukea muista jäsenvaltioista, kun merenkulun päästövähennyksistä neuvotellaan. Siirtymän hiilineutraaliin toimintaympäristöön tulisi tapahtua hallitusti ja kokonaiskuva huomioiden. On väärä kuvitelma, että Suomen meriklusteri voisi menestyä, mikäli vientiteollisuudella ei ole varaa kuljetuksiin, sanoo Alina Koskela.

Lisätiedot: Alina Koskela, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry, p. +358 46 921 9460

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.