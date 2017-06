Metsäteollisuuden päästöt hyvällä tasolla - ympäristönsuojeluun käytettiin 134 miljoonaa euroa vuonna 2016

30.6.2017 12:19 | Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus tekee määrätietoista työtä toimintansa ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. Monipuoliset ratkaisut kiertotalouden toteuttamiseen ovat vähentäneet alan kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää.

Metsäteollisuus raportoi vuosittain ympäristövaikutuksistaan. Massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastoista selviää, miten ympäristövaikutukset ovat kehittyneet vuosien mittaan.

Kiertotalouden uudet mahdollisuudet nostavat sivuvirtojen jalostusastetta

Metsäteollisuudessa materiaalitehokkuus ja raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat arkipäivää. Massa- ja paperiteollisuudessa kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä on jatkanut laskuaan vuonna 2016. Viime vuonna kaatopaikalle päätyi 11 prosenttia vähemmän jätettä kuin vuonna 2015. Viimeisen viiden vuoden aikana kaatopaikkajätteen määrä on puolittunut. Tuotannon sivuvirroista noin 95 prosenttia jatkojalostetaan teollisissa symbiooseissa lannoitevalmisteiksi, käytetään maarakentamisessa tai uusiutuvan energian tuotannossa.

Vuonna 2016 erityisesti tuhkien lannoitekäyttö sekä sivutuotekalkkien käyttö neutralointikemikaalina lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvä kehitys voi jatkua yhteistyöllä yli toimialarajojen sekä sujuvoittamalla sääntelyä.

Ympäristöinvestoinnit tuottavat tulosta

Metsäteollisuus on panostanut viime vuosina vahvasti ympäristönsuojeluun. Ympäristöinvestointeihin ja muihin ympäristönsuojelukustannuksiin on käytetty noin 120 miljoonaa euroa vuosittain viimeisen kuuden vuoden aikana. Vuonna 2016 taloudellinen panostus ympäristöinvestointeihin kasvoi yli 15 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Tulokset näkyvät esimerkiksi vähentyneenä jäteveden määränä sekä vesistöön kohdistuvan kiintoainekuormituksen ja fosforipäästöjen vähentymisenä. Kemiallisen hapenkulutuksen päästöt vesistöön kasvoivat hieman lisääntyneen selluntuotannon vuoksi. Ilmaan kohdistuvista päästöistä erityisesti rikkipäästöt ovat laskeneet edelleen.

Metsäteollisuus julkaisi alan yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset vuonna 2013. Alan tavoitteena on edelleen vähentää ympäristöön suuntautuvia päästöjä ja pyrkiä kehittämään toimintaansa yhä vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Ympäristö- ja vastuullisuussitoumusten saavuttamisesta raportoidaan seuraavan kerran syksyllä 2017.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 150,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Anne Pirilä, Communications Director, tel. +358 9 132 6645 or mobile +358 50 550 9480