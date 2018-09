Metsäteollisuuden poliittinen voima on koottu edunvalvonnan historiaksi

Suomalaisen metsäteollisuuden edunvalvontahistoria on koottu kirjaksi. FT Sakari Siltalan 26.9. julkistettu tutkimus pureutuu metsäteollisuuden vaikutusvaltaan viimeisen sadan vuoden aikana. Kirjassa tuodaan näkyväksi eritoten se mitä kabineteissa, valtiosaleissa ja piilossa julkisuudelta on tapahtunut, mitä päätettiin metsäyhtiöiden elintilasta ja maan tulevaisuudesta. Tarina kurottaa Suomen itsenäisyyden alkuhetkistä aina viimeisimpiin vuosiin saakka.

Metsäteollisuus on ollut monessa mielessä suomalaisen yhteiskunnan ylimmällä oksalla vähintään sata vuotta. Sieltä yli metsien, peltojen, koskien ja taakse maan rajojen tähystäessä, on metsäteollisuus ollut maamme merkittävin vientiala, väkevä poliittinen voima ja edunvalvontaorganisaatio. Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, nykyinen Metsäteollisuus ry, perustettiin vuonna 1918.

Siltalan tutkimuksessa käy ilmi, että metsäteollisuuden asemaa puolustanut järjestö on vaikuttanut vahvasti itsenäisen tasavallan kauppa-, teollisuus-, raha- ja ympäristöpolitiikkaan, työmarkkinoihin, länsi-integraatioon, idänsuhteisiin ja lukuisiin vaaleihin. - Metsäteollisuus on ollut poikkeuksellinen vaikuttaja maamme historiassa, voimakas ja joskus kovaotteinenkin edunvalvoja, suurin kansantalouden moottori ja hyvinvoinnin luoja. On tärkeää, että näin vaikuttava toimiala tekee omaa toimintaansa näkyväksi ja kertoo avoimesti tekemisistään - menneistä ja nykyisistä, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Jännitystarina pienen maan suuren vientiteollisuuden vaikutuksesta ja vallasta

Siltalan kustantama Oksalla ylimmällä? on kertomus suomalaisen edunvalvonnan ja työmarkkinoiden kehityksestä, siirtymisestä demokratialle vieraista ja vähintäänkin kyseenalaisista toimintatavoista avoimeen edunvalvontatyöhön ja julkiseen vaikuttamiseen.

Yksi kirjan vahvoista peruslinjoista on tarina Suomen kytkeytymisestä länteen ja avoimiin markkinoihin. Tätä metsäteollisuus on johdonmukaisesti ajanut läpi vuosikymmenten. Kirja on samalla myös tarina Suomen vaurastumisesta.

- Teos on uutta elinkeinoelämän historiaa parhaimmillaan: vahvaan tutkimukseen perustuvaa, vetävästi kirjoitettua ja elämänmakuista. Siinä yhtyvät nykyhetki, historia ja tulevaisuus kokonaisuudeksi, joka syventää ymmärrystämme maailmasta jossa elämme, kirjoittaa professori Markku Kuisma kirjan esittelytekstissä.

Kuvateksti: Sakari Siltala (vasemmalla) ja Timo Jaatinen puivat pienen maan suuren vientiteollisuuden vallan vaiheita kirjan julkistamistilaisuudessa. Kuva: metsäteollisuus ry.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

