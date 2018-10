Metsäteollisuuden tehdaspolttoaineista 85 prosenttia on uusiutuvaa

Julkisuudessa on esitetty, että teollisuuden aloista etenkin metsäteollisuuden hiilikuorma olisi suuri. Tämä ei pidä paikkaansa.

Metsäteollisuuden tehtaiden tehokkaasta energiantuotannosta noin 85 prosenttia on uusiutuvaa ja tavoitteena on lisätä osuus 90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.



Fossiilisista irtautumisen ja energiatehokkuustoimien ansiosta metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt vähentyneet lähes 70 prosenttia 1990-luvun alkuun verrattuna. Mikäli muu yhteiskunta pystyy samaan, ilmastotavoitteet eivät jää haaveeksi.



Ilmastonmuutoksen syynä ovat fossiiliset polttoaineet, jotka maan alta kaivettuna ja poltettuna lisäävät hiilidioksidin kokonaismäärää maan päällä. Tämän vuoksi fossiilisten polttoaineiden vähentäminen on pidettävä tavoitelistan kärjessä.



Myös metsien käyttö on noussut keskusteluun. Keskustelussa tulisi muistaa, että suomalaisen metsäteollisuuden valmistavat tuotteet korvaavat fossiilisista tai muissa maissa uusiutuvista raaka-aineista tuotettuja tuotteita. Näiden tuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset tulisi myös huomioida. Jos me emme Suomessa tee tuotteita markkinoille, niin joku muu tekee.



1960-luvulla alkanut metsävarojen karttuminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Yli 50 vuoden ajan Suomessa on joka vuosi ollut enemmän puuta kuin edellisenä. Tämä tarkoittaa, että metsien ilmastoa viilentävä vaikutus jatkuu.



Metsien hiilinieluihin voidaan vaikuttaa metsien kasvua edistämällä ja metsitystä lisäämällä. Se on paras lääke metsävarojen kasvattamiseen, oiva keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja uudistuvan metsäteollisuuden toimintakyvyn ylläpitämiseen.



Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

