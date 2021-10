Metsäteollisuuden tuotantomäärät jatkoivat kasvuaan kolmannella kvartaalilla

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vanerin tuotanto kasvoi 4 % ja sahatavaran tuotanto kasvoi 8 % vahvan vientikysynnän sekä kotimaan kysynnän ansiosta. Kotimaan kysyntää on tukenut rakentamisen kasvu.

‍Kemiallisen metsäteollisuuden puolella kartongin tuotantomäärät kasvoivat eniten. Kartongin tuotanto oli kolmannella neljänneksellä 1,1 miljoonaa tonnia, mikä on 18 % enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kartonkituotteiden kysyntä on lisääntynyt muun muassa verkkokaupan ja pakkauskartongin käytön kasvun myötä.‍

Sellun tuotanto oli kolmannella neljänneksellä 4 % edellisvuotta korkeammalla tasolla ja paperin tuotanto 2 % korkeammalla tasolla. ‍

- Maailmantalouden nousukausi näkyy metsäteollisuuden tuotteiden vahvana kysyntänä. On tärkeää jatkaa työtä kilpailukyvyn ja vakaan toimintaympäristön eteen, jotta varmistetaan metsäteollisuuden edellytykset toimia Suomessa jatkossakin, toteaa toimitusjohtaja Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry:stä. ‍

- Juuri nyt EU:sta tulee paljon lisää sääntelyä. Esimerkiksi EU:n ilmastopaketti Fit for 55, kestävän rahoituksen strategia ja metsästrategia luovat haasteita metsäteollisuuden kilpailukyvylle. Suomen on syytä pitää puolensa, jotta ilmastoystävälliset ja kestävästi tuotetut metsäteollisuuden tuotteet voidaan jatkossakin valmistaa Suomessa, Jaatinen muistuttaa.

