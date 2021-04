Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat alkuvuonna paperia lukuun ottamatta

Jaa

Metsäteollisuuden tuotantomäärät olivat paperia lukuun ottamatta tammi–maaliskuussa selvästi suuremmat viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Kasvun suuruus viime vuoteen verrattuna selittyy osin sillä, että viime vuonna tuotantolukuja painoivat alas alkuvuoden raskaat lakot.

Vanerin tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa jopa 53 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Sahatavaran tuotannon nousu oli 27 prosenttia. Ensimmäisen kvartaalin aikana mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto palasi lähelle vuoden 2019 tasoa.

Kemiallisessa metsäteollisuudessa sellun ja kartongin tuotantomäärät nousivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sellun tuotannon nousu oli 21 ja kartongin 23 prosenttia. Paperin tuotantomäärä sen sijaan laski tammi–maaliskuussa 11 prosenttia. Lasku johtui paino- ja kirjoituspaperin tuotannon supistumisesta, jota korona on edelleen kiihdyttänyt.

Tuotantomäärien kasvu ja prosenttimuutokset ovat suuria, koska vertailuvuonna 2020 lakot aiheuttivat alkuvuodesta merkittävää haittaa tuotannolle ja korona aiheutti globaalia kysynnän alenemista. Siksi on syytä huomioida, että alkuvuoden tuotantoluvuissa, paperia lukuun ottamatta, ei ole nähtävissä suuria muutoksia vuoteen 2019 verrattuna.

– Useissa metsäteollisuuden päätuoteryhmissä on nyt hyvät näkymät. Kuitenkin paino- ja kirjoituspaperin tuotantomäärien lasku on dramaattinen. Supistuvassa markkinassa käymme globaalia kilpailua siitä, missä paperia kannattaa edelleen tuottaa, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

– Suomen kansainvälisessä kilpailukyvyssä on huomattavasti parantamisen varaa. Kilpailukyvyn parantaminen tukee sekä nykyisen tuotannon toimintaedellytyksiä että uusien investointien käynnistymistä, Jaatinen muistuttaa.

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

