Metsäteollisuus odottaa realistista ja jäsenvaltioiden erilaisuuden huomioivaa ennallistamisasetusta

Metsäteollisuus tukee tavoitetta, joissa ennallistaminen on yksi luonnon monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä parantavista toimista. Samaan aikaan metsäteollisuus on peräänkuuluttanut jäsenvaltioiden alueellisten erityispiirteiden sekä sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen kestävyyden tasapainoista huomioimista lainsäädännössä.

Komission viime vuonna julkaisema asetusehdotus sisälsi todella kunnianhimoiset tavoitteet, joiden saavuttaminen tarkoittaisi Suomelle kohtuuttoman suuria kustannuksia muihin jäsenmaihin verrattuna. Esityksen vaikutustenarvio oli lisäksi puutteellinen, eikä se sisältänyt arviota esimerkiksi asetuksen epäsuorista vaikutuksista eurooppalaisten raaka-aineiden saatavuuteen ja käyttöön. Metsäteollisuus kyseenalaisti myös asetusehdotuksessa esitettyä toimivallan siirtoa komissiolle.

Euroopan parlamentin valiokunnat tunnistivat komission esityksen ongelmat. Kaikki asiaa käsitelleet kolme valiokuntaa (ympäristö-, maatalous- ja kalatalousvaliokunta) päätyivät esittämään täysistuntoon esityksen hylkäämistä. Täysistuntoäänestys komission esityksen hylkäämisestä oli tiukka, eikä esitystä hylätty. Jatkoäänestyksessä parlamentti päätyi hyväksymään kantansa pohjaksi jäsenvaltioiden neuvotteleman kannan täydentäen sitä omilla muutoksillaan.

- Metsäteollisuus pitää hyvänä äänestyksessä saavutettua lopputulosta koskien päätöstä rajata luontotyyppien ennallistamistoimet Natura 2000-alueelle sekä poistaa epärealistinen luontotyyppien heikentymättömyyskielto. Parlamentin hyväksymä kanta on vahva viesti komissiolle, että asetukseen on tehtävä mittavia muutoksia neuvoston ja parlamentin kantojen mukaisesti, katsoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Parlamentin äänestystulos tarkoittaa, että asetusta koskevat neuvottelut jatkuvat syksyllä komission, jäsenmaista koostuvan neuvoston ja parlamentin kesken. Neuvosto hyväksyi oman kantansa kesäkuussa.

- Ennallistaminen on yksi tärkeä keino parantaa luonnon sopeutumista tulevaisuuden ilmastoon. Neuvosto linjasi kesäkuussa monista tärkeistä asioista, kuten jäsenmaiden toimivallan kasvattamisesta ja ennallistamistavoitteiden kohtuullistamisesta. Vaikutukset uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön, kuten metsiin on voitava arvioida paremmin. Suomen on jatkettava vahvaa vaikuttamista tasapainoisen asetuksen aikaansaamiseksi, Lehtomäki painottaa.

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 74 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 74,000 people. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.