Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry saavuttivat neuvottelutuloksen – paperiteollisuuden työehtosopimusta uudistetaan

Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut johtivat neuvottelutulokseen, joka lisää paikallista sopimista ja sisältää uudistuksia paperiteollisuuden työehtosopimukseen. Uuden työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä neuvotteluosapuolten hallintojen hyväksyntää.

Neuvottelutulos mahdollistaa ulkopuolisen työvoiman käytön työnantajan päätöksellä esimerkiksi siivouksessa ja vartioinnissa. Paikallisesti sopien ulkopuolista työvoimaa voidaan käyttää lisäksi varastotoiminnoissa sekä lastaus- ja purkutöissä. Tämä auttaa yrityksiä tuotannon tehostamisessa.

Joulun ja juhannuksen ajan seisokkikäynnistä maksettavia korvauksia ja kertyviä vapaita kohtuullistetaan määräyksellä, jota sovelletaan osaan tuotantolinjoja. Tämä mahdollistaa yrityksissä tuotannon kasvattamisen ja lisätyön tarjoamisen niissä tehtaissa, jotka ovat jouluna tai juhannuksena seisoneet korkeiden kustannusten takia.

”On hyvä, että pääsimme neuvottelutulokseen. Muutokset työehtosopimukseen mahdollistavat yrityksissä tuottavuuden parantamisen paikallisella sopimisella. Toimiva paikallinen sopiminen edellyttää luottamusta, jolle uusi työehtosopimus tarjoaa pohjan. Työehtosopimuksen jatkuva kehittäminen kansainvälisessä kilpailussa menestymiseksi on osapuolten yhteinen tavoite”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Sopimuskausi alkaa 10.11.2017 ja päättyy 30.11.2019. Sopimuskausi kestää 26 kuukautta laskettuna edellisen sopimuskauden päättymisestä (30.9.2017). Sen kustannusvaikutus koko sopimuskaudella on keskimäärin 1,5 prosenttia vuositasolla. Paikallisesti jaettavan erän suuruus on 60 prosenttia kokonaiskorotuksista.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 150,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

